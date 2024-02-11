به گزارش خبرنگار مهر، سرلشگر سید عبدالرحیم موسوی ظهر یکشنبه در جمع مردم قزوین که در راهپیمایی ۲۲ بهمن شرکت کرده بودند اظهار کرد: قزوین دیار مردان و زنان مخلص و مجاهدان بی ادعا و شجاع مانند رجایی و باهنر و لشگری و سردارانی همچون حسن پور است.
وی افزود: حضور گسترده مردم قزوین در مبارزات دوران پیروزی انقلاب و مجاهدتهای این مردم در دوران دفاع مقدس که با تقدیم هزاران شهید و جانباز و آزاده رقم خورده برگ زرینی بر تاریخ کشور افزوده است.
فرمانده کل ارتش بیان کرد: قزوین استانی است که به وجود لشگر ۱۶ زرهی و سپاه صاحبالامر (عج) با کارنامه افتخارآمیز از پیروزی سالهای دفاع مقدس و حضور بسیجیان و فرماندهی انتظامی خودم و جان بر کف مفتخر است.
وی تاکید کرد: این استان علاوه بر تلالو نام شهیدان و ایثارگران خود در چهار دهه بعد از پیروزی انقلاب جلوه گاه بخش عظیمی از تاریخ دینی، فرهنگی، علمی و هنری کشور است.
نام قزوین با صداقت و پاکی مردم این منطقه عجین شده است
موسوی با بیان اینکه قزوین دارای مردمی است تدین و ولایت مداری آنها چون نگینی در صیانت از حریم امامت و ولایت میدرخشد، اضافه کرد: نام این استان با صداقت و پاکی و وفاق مردم در دفاع از ارزشهای دینی و الهی عجین شده است.
وی تصریح کرد: وجود علمای بزرگی چون محمدتقی برغانی، مدرس قزوینی، دهخدا و میرعماد قزوینی و همچنین توفیقات و پیشرفتهای چشمگیر این استان در علم و فناوری و توانمندیهای اقتصادی و ظرفیتهای عظیم صنعتی پشتوانه محکم و ثروتی ارزشمند برای ایران سربلند اسلامی است.
فرمانده کل ارتش حضور در صحنههای حساس و مهمی همچنین این راهپیمایی و تجدید میثاق با انقلاب اسلامی برای بزرگداشت ۲۲ بهمن گواهی دیگر بر بصیرت و درایت مردم این خطه عزیز است.
وی گفت: ۲۲ بهمن نه فقط برای ایران و منطقه بلکه برای جهان یک نقطه عطف در تاریخ معاصر است که روز شروع روندهای جدید جهانی را یادآوری میکند.
این فرمانده نظامی ادامه داد: انقلاب شکوهمند اسلامی ایران یکی از پدیدههای شگفتانگیز و تعیین کننده در قرن بیستم به شمار میرود که معادلات راهبردی نظام بینالملل را تغییر داد و اندیشههای الحادی را به چالش کشید.
وی ادامه داد: این انقلاب عظیم در دوران جنگ سرد و در زمانی که دنیا بین شرق و غرب تقسیم شده بود به پیروزی رسید و پس از قرنها طلیعه حاکمیت الهی بر زمین را نوید داد و در پرتو آموزههای دین مبین اسلام اراده یک ملت مسلمان، آزاده و استقلال طلب را نمایان و متجلی ساخت.
موسوی اضافه کرد: انقلاب اسلامی در عصری به وقوع پیوست که اندیشههای غیر الهی بر جهان حکومت رانی میکرد و امید مستضعفان عالم برای دستیابی به عدالت و آزادی به یاس و ناامیدی گراییده بود.
وی گفت: انقلاب اسلامی ملت ایران به چالش کشیدن مکاتب الحادی با ارائه الگویی متعالی و متکی بر اندیشه ناب اسلامی یک نظام مستقل و قدرتمند را در ایران مستقر ساخت.
انقلاب اسلامی تأثیر و بازتابهای گستردهای بر جهان گذاشت
فرمانده کل ارتش اظهار کرد: ملت بزرگ ایران در پرتو آموزههای متعالی اسلام دل و جان به رهبری آسمانی حضرت امام (ره) سپرده و با وحدت و یگانگی تحولی وسیع در جهان ایجاد کردند که در تاریخ ماندگار شد و تأثیرات و بازتابهای گسترده و عمیقی در جهان بر جای گذاشت.
وی افزود: انقلاب اسلامی ایران یک بار دیگر اسلام را به عنوان یک قدرت تعیین کننده در جهان مطرح نمود و چشمانداز وحدت جهان اسلام و تمدن نوین اسلامی و ایستادگی در برابر قدرتهای استکباری و استعماری را ترسیم کرد.
موسوی عنوان کرد: انقلاب اسلامی آغازی بر بازسازی تمدن نوین جهانی و ظهور آخرین منجی و ذخیره الهی خواهد بود و این وعده الهی است.
وی با بیان اینکه یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی عزت و عظمت و استقلال برای ملت ایران است، ادامه داد: از مهمترین اهداف ملت ایران در مبارزه با طاغوت عزت طلبی و استقلال خواهی بوده و انقلاب اسلامی این دستاوردها را برای این ملت به ارمغان آورد.
فرمانده کل ارتش بیان کرد: گسترش پرتوهای الهام بخش انقلاب اسلامی در منطقه و جهان موجب بیداری مستضعفان و ملتهای تحت ستم و شکل گیری جبهه مقاومت در برابر استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی شده است.
وی خاطرنشان کرد: منطقه غرب آسیا به دلیل برخورداری از ویژگیهای فرهنگی، ژئوپولتیک و اقتصادی از موقعیتی حساس در منطقه برخوردار است و به همین دلیل است که کشورهای منطقه همواره مورد طمع دشمنان قرار داشته است.
احیای مسئله فلسطین یکی از راهبردهای انقلاب اسلامی است
موسوی با بیان اینکه یکی از رهاوردهای مهم انقلاب اسلامی احیای مسئله فلسطین و تبدیل مسئله فلسطین به مسئله اول جهان اسلام است، بیان کرد: در پرتو این رهاورد زمینههای تحقق حقوق ملت ستمدیده فلسطین فراهم شده است.
وی تاکید کرد: ۷۵ سال اسد که مردم فلسطین تحت ظلم و ستم رژیم غاصب صهیونیستی قرار دارند و در این مدت طولانی میلیونها نفر از مردم این سرزمین شهید، مجروح و آواره شده و هزاران کیلومتر از خاک عزیز فلسطین به اشغال درآمده است.
فرمانده ارتش با بیان اینکه درد و رنج ملت فلسطین قلب هر انسان آزاده ای در جهان را به درد میآورد، اظهار کرد: انسانهای آزاده با مشاهده این همه ظلم و جنایت علیه مردم مظلوم و بی گناه متأثر و متالم میشوند.
وی با بیان اینکه مجاهدان و مبارزان فلسطینی در پاسخ به ظلمهای رژیم صهیونیستی عملیات طوفان الاقصی را طراحی و اجرا کردند، افزود: این طوفان ضعفهای رژیم صهیونیستی را نشان داد و مشخص کرد که این رژیم نامشروع در سراشیبی زوال قرار دارد و اگر حمایتهای همه جانبه آمریکا و بعضی از دول غربی نبود محو رژیم صهیونیستی را به چشم خود میدیدیم اما به یاری خدا به دست مجاهدان فلسطینی این اتفاق دیر یا زود به وقوع خواهد پیوست.
این فرمانده نظامی تاکید کرد: نسل جدید و جوان هراسی از رژیم کودک کش اسرائیل ندارند و تنها راه احقاق حقوق فلسطین را مقاومت میدانند و هیچ سودی در مذاکره با رژیم صهیونیستی نمیبینند و با وجود سختیها شجاعانه به مقابله با رژیم اسرائیل برخواسته و حقوق مسلم خود را طلب میکنند.
وی گفت: مقامات غربی که ادعای آنها در خصوص حقوق بشر گوش جهان را پر کرده و با این حربهها به مقابله با نظامهای مستقل میپردازند نه تنها علیه جنایات رژیم صهیونیستی نه ایستادند بلکه از این جنایات حمایت کردند.
موسوی با بیان اینکه سازمانهای بینالمللی هم در برابر این جنایات ناتوان و ضعیف هستند، بیان کرد: در چنین شرایطی اقدام جدی و تأثیر گذار از سوی کشورهای اسلامی و ملتهای آزادی خواه جهان علیه رژیم صهیونیستی ضروری است.
کشورهای اسلامی شریانهای حیاتی رژیم صهیونیستی را قطع کنند
وی اظهار کرد: کشورهای اسلامی میتوانند با قطع شریانهای حیاتی این رژیم مانع تداوم این جنایتها شوند و گامی در جهت تحقق آرمان ملت فلسطین بردارند.
فرمانده ارتش در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه ما در روزهای آینده یکی از رویدادهای مهم سیاسی و اجتماعی را پیش رو داریم، تصریح کرد: با توجه به وضعیت منطقه حضور پرشور مردم در انتخابات نه تنها ایران بلکه جبهه مقاومت را تقویت و امیدوارتر میکند.
وی با بیان اینکه انتخابات یکی از عوامل قدرت ساز برای نظام جمهوری اسلامی ایران است، ادامه داد: انتخابات یازدهم اسفند مانع به نتیجه رسیدن توطئه دشمنان است.
موسوی با بیان اینکه مشارکت پرشور و گسترده تضمین کننده تداوم و استمرار حرکت جمهوری اسلامی در مسیر پیشرفت و اقتدار و حلال مشکلات کشور است، گفت: حضور فعال در انتخابات تأمین کننده امنیت و تضمین کننده منافع ملی است.
فرمانده کل ارتش اضافه کرد: در سایه انتخابات حماسی و پرشور، کشور در برابر تهدیدات بیگانگان ایمن خواهد شد و مسئولین در گسترش روابط خارجی با سایر کشورها با اقتدار و اعتماد به نفس عمل خواهند کرد.
وی یادآور شد: دشمن در انتخابات پیش رو با تلاش برای ناامید سازی مردم در پی خلوت کردن صندوقهای رأی و تضعیف نظام جمهوری اسلامی است.
موسوی بیان کرد: ناامید سازی، کاهش سطح مشارکت، مشروعیت زدایی و بی ثابت سازی راهبردهای طراحی شده دشمن است اما حضور همگانی در پای صندوقهای رأی راهبرد دشمن خنثی و حرکت نظام در مسیر پیشرفت و بالندگی را شتاب خواهد بخشید.
وی گفت: به خواست خداوند بزرگ ملت آگاه و بصیر و انقلابی ایران همانند گذشته با حضور پرشور در انتخابات یک بار دیگر به جهانیان ثابت خواهد کرد که پشتیبان انقلاب و ادامه دهنده راه شهدا و امام شهدا است.
فرمانده کل ارتش با بیان اینکه مردم قزوین در آزمون بزرگ انتخابات سربلند و روسفید خواهند بود، افزود: حضور مردم در عرصههای دفاع از انقلاب نه تنها رمز توفیقات ایران عزیز در سالیان متمادی بوده کشور بلکه ارتقا روحیه رزم فرزندان ملت در نیروهای مسلح را نیز رقم زده است.
وی بیان کرد: بر خلاف تبلیغات استکبار اقتدار و قدرت منطقهای نیروهای مسلح ایران ناشی از حضور مقتدرانه مردم این سرزمین در همه صحنههای دفاع از انقلاب است.
موسوی با بیان اینکه این ملت ایران است که با تمام توان پای استقلال و آزادی و آقایی خود ایستاده است، خاطرنشان کرد: شهیدان جان خود، جانبازان سلامتی و مسئولان دلسوز راحتی و آسایش خود را و ملت همه توان خود را به پای این آرمان بلند آوردهاند.
وی در پایان یادآور شد: ملت ایران در این سالها مشکلات و دشواری را تحمل کردهاند و چالشها و موانع را به یاری خداوند پشت سر خواهند گذاشت و نام ایران با قدرت خواهد درخشید.
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