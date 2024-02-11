جوانان با حضور در راهپیمایی مشت محکمی بر دهان یاوه گویان زدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا جنیدی صبح یکشنبه در حاشیه راهپیمایی ۲۲ بهمن شهرستان بردسکن اظهار کرد: انقلاب اسلامی ایران مانند یک درختی بود که به باغبانی حضرت امام خمینی (ره) و آبیاری شهدا به بار نشسته و تا امروز شاهد رشد و شکوفایی و ثمره‌های آن هستیم.

فرمانده سپاه ناحیه بردسکن بیان کرد: به برکت انقلاب اسلامی، با وجود همه مشکلاتی که داشتیم، در این مدت ۴۵ سال، پیشرفت‌های فراوانی داشته‌ایم و انتظار این است که جوانان ما موضع و نقش انقلاب اسلامی را بیش از پیش درک کنند.

وی گفت: حضور مردم شهرستان بردسکن امسال بی نظیر بود و با این حضور خود ثابت کردند که پای نظام و انقلاب خود ایستادند و نتیجه این حضور در ۱۱ اسفند ماه در پای صندوق‌های رأی نشان داده خواهد شد.

جنیدی بیان کرد: امسال جوانان در راهپیمایی گل گذاشتند و با حضور خود مشت محکمی بر دهان یاوه گویان زدند.

فرمانده سپاه ناحیه بردسکن در ادامه با توجه به اینکه در حوزه رسانه باید بیشتر کار کرد، گفت: رسانه‌های بیگانه در مقابل ما بسیار قوی هستند و ما باید روی این موضوع بیشتر کار کنیم، اما انصافاً کارهای بزرگی صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه امروز در اوج قدرت هستیم و در همه حوزه‌ها پیشرفت زیادی کرده‌ایم، افزود: این پیشرفت‌ها از دستاوردهای انقلاب اسلامی است و اگر به کوری چشم دشمنان از این مشکلات معیشتی هم عبور کنیم قطعاً بدانید در جایگاه یک ابر قدرت اسلامی هستیم.

جنیدی ضمن تقدیر و تشکر از حضور همه آحاد مردم از کوچک و بزرگ، پیر و جوان در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه گفت: در انتخابات پیش رو به اتفاق خانواده‌هایمان و در کنار مردم در روز سرنوشت ساز ۱۱ اسفند ماه حضور گسترده‌ای خواهیم داشت و به دشمنان جوابی دندان‌شکن خواهیم داد.