فصلنامه ذهن ویژه "فلسفه تحلیلی" منتشر شد

خبرگزاری مهر- گروه دین و اندیشه : در این شماره از فصلنامه ذهن ویژه "فلسفه تحلیلی" هفت مقاله منتشر شده است.

دکتر قائمی نیا به عنوان سردبیر در سرمقاله این نشریه آورده است : فلسفه تحلیلی یکی از جریانهای زنده در فلسفه غرب است. مسائلی که در این فلسفه مطرح شده اند تا حدی در برخی از علوم اسلامی مانند علم اصول و نیز فلسفه اسلامی نیز به صورت دیگر مطرح بودند و از این رو مجال طرح مباحث تطبیقی در اینباره گسترده است.

"معنا شناسی فلسفی و علم اصول" عنوان نخستین مقاله این فصلنامه است. در این مقاله مباحث معناشناسی فلسفی به طور کلی بیان شده و سپس نظریات معنا با برخی از مباحث علم اصول مقایسه شده است. مباحث الفاظ علم اصول با مباحث معناشناسی فلسفی ارتباط عمیقی دارد. از این رو نگارنده ارتباط آنها را نشان داده و برخی از آنها را به طور تطبیقی مورد بحث قرار داده است.

"کریپکی و مفهوم پیروی از قاعده" تالیف علی رضا قائمی نیا دیگر مقاله این جریده است. این مقاله نحوه پیدایش این مفهوم در فلسفه تحلیلی و نقش آن در این فلسفه را بیان می کند. این مفهوم برای نخستین بار در فلسفه ویتگنشتاین مططرح شد و کریپکی تقریری خاص از آن را ارائه داد.

چیستی فلسفه تحلیلی، پدیدارشناسی و فلسفه تحلیلی از دیدگاه فولسدال برخی عنوانهای مقالات این ویژه نامه هستند .

از دیگر مقالات می توان به برهان معنا شناختی در رد شک گرایی، پنج نقطه عطف تجربه گرایی و تحلیل فلسفی منطقی برهان اشاره کرد.