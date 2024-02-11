به گزارش خبرنگار مهر، علی بهادری جهرمی ظهر یکشنبه در سخنرانی خود در اجتماع پایانی راهپیمایی ۲۲ بهمن در جمع مردم شیراز گفت: ۴۵ سال پیش امام امت با دم مسیحایی خود قیامی را به سرانجام رساند که نتیجه آن پیروزیهای عزتمندانه امروز مردم ایران و حس استقلال آنها است و دیگر کسی نمیتواند برای آنها تعیین تکلیف کرده و به حاکمان ما همه چیز را دیکته کنند.
سخنگوی دولت گفت: هرگاه قدرتهای مستکبر جهانی جلوی این حس استقلال ایران ایستادند نتیجه عکس گرفتند که نمونه آن پیشرفتهای عظیم ایران در علوم و فنون نوین و نانو و همچنین صنعت فضایی بود که زمانی توسط دشمنان تحریم شد اما امروز در جهان حرفهای زیادی برای گفتن دارد.
وی با بیان اینکه ایران اکنون در زمره چند کشور برتر صنایع فضایی است و این پیشرفتها و رشد علمی بی سابقه ایران برآمده از همان حسی است که به مردم ما اجازه نمیدهد تحت سلطه مستکبران باشند افزود: سختیها و مشکلات نه تنها خللی در اراده این مردم وارد نکرده بلکه عزم آنها را جزمتر کرده و یک دلیل آن نیز حضور پرشور آنها در مراسم و مناسبتهای ملی و مذهبی است.
بهادری جهرمی با بیان اینکه هدف دولت جلب اعتماد مردم و روی آوردن به سوی آنها است خاطرنشان کرد: دولت در خدماترسانی به مردم خستگیناپذیر است و حضور حماسی و پرشور مردم در مراسم امروز مسؤولیت دولت را سنگینتر کرده و مسؤولان را شرمنده مردم میکند.
وی افزود: اکنون فریاد آزادیخواهی ایران در تمام جهان طنینانداز شده و اگر زمانی فقط کشور ایران جرأت داشت که در برابر زورگویی آمریکا و اسرائیل بایستد اکنون بسیاری از کشورهای جهان و آزادیخواهان دنیا در این خصوص موضع میگیرند و نقاب از صورت آمریکا و اسرائیل برداشته شده است.
بهادری جهرمی با بی اثر خواندن تحریمها گفت: دشمن قصد داشت با خروج از برجام و سپس تشدید تحریمها اقتصاد ما را دچار فروپاشی کند اما ایران در همین دوران و در سال ۱۴۰۱ در زمینه تجارت خارجی رکورد زد.
وی ضمن محکوم کردن جنایات صهیونیستها در غزه گفت: تجاوز و جنایات اسرائیل در این صد روز و حمله به بیمارستانها و مناطق مسکونی سبب کشته شدن حدود ۳۰ هزار نفر انسان مظلوم فلسطینی شده که همین خود سندی بر جنایتکار بودن آمریکا و اسرائیل است.
سخنگوی دولت در ادامه دهه فجر و پیروزی انقلاب را فرصتی برای تجدید میثاق با آرمانهای امام و شهدا و یادآوری شعارهای اول انقلاب از جمله استقلال آزادی و جمهوری اسلامی دانست و گفت: دولت نیز با هدف جلب اعتماد مردم پای به وادی خدمتگذاری گذاشته است.
بهادری جهرمی افزود: اتمام طرحهای نیمه کاره و کاستن از تنشها از جمله اقدامات دولت است و شاهد بودیم که قطعی برق و گاز در زمان اوج مصرف به حداقل رسید و تنشهای آبی نیز در حال چارهجویی است.
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