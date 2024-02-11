سرتیپ قادر رحیم‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در حاشیه راهپیمایی یوم‌الله ۲۲ بهمن در اردبیل، اظهار کرد: صلابت و عظمت نیروهای مسلح دشمنان انقلاب اسلامی را به حیرت انداخته و آنها حتی قادر نیستند یک تیر به سمت مرزهای این کشور پرتاب کنند.

وی تصریح کرد: در این ۴۵ سال توان نظامی و قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران در بالاترین سطح به امنیت و آرامش کشور کمک کرده و همچنان هوشیاری نیروهای مسلح مانع از هجمه بیگانگان بر این کشور خواهد شد.

فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء گفت: ارتش قهرمان در کنار سایر نیروهای مسلح از مرزهای آبی، خاکی و هوایی این کشور به شایستگی دفاع کرده و در این بین قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء با دستیابی به مدرن‌ترین امکانات در صلابت و شکوهی حقیقی قرار گرفته است.

رحیم‌زاده حضور مردم در صحنه را بالاترین نقطه امیدواری نیروهای مسلح در انجام وظایف و رسالت تاریخی در رسیدن به قله عزت این کشور توصیف کرد و افزود: امروز نیروهای مسلح از این حضور مردم نشاط و سرزندگی گرفته و قطعاً سعی می‌کنند تا در سال پیش رو تمام اهداف خود را برای قدرت‌نمایی جمهوری اسلامی ایران به نمایش بگذارند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: خباثت دشمن در حیله‌گری‌ها و فضاسازی‌های کاذب است و این روند هیچ نتیجه‌ای جز ذلت و خواری برای سردمداران استکباری به همراه نخواهد داشت.

رحیم‌زاده حضور نیروهای مسلح را در عرصه‌های مختلف اعم از آب‌های آزاد و هوا و فضا و همچنین قدرت‌نمایی نیروی زمینی یادآور شد و اضافه کرد: دشمن از این قدرت و صلابت نظامی جمهوری اسلامی ایران و همچنین قدرت نرم مردم در خوف و هراس است و به خود اجازه و جرأت کوچک‌ترین هجمه علیه انقلاب اسلامی را نخواهد داد.

وی یاوه‌گویی‌های اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی را یادآور شد و بیان کرد: رژیم صهیونیستی که در برابر قدرت‌نمایی یک نیروی شبه نظامی زمین‌گیر شده توان مقابله با جمهوری اسلامی ایران را حتی در کمتر از سه روز نخواهد داشت و ما آمادگی داریم تا در صورت کوچک‌ترین حرکت آنها در همه عرصه‌ها دشمن را مجبور به شکست و فرار از منطقه کنیم.

فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء ادامه داد: حضور نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تولید امنیت و آرامش را به همراه دارد و ملت ایران به خوبی می‌دانند که فضاسازی‌های کاذب دشمنان جز یاوه‌سرایی و هذیان‌گویی آنها چیز دیگری نیست.