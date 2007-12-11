بهزادی در این باره به خبرنگار مهر گفت: "مراحل فنی فیلم پس از یک وقفه کوتاه به تازگی آغاز شده و هم اکنون زیر نظر امیرحسین قاسمی در استودیو روشنا در مراحل پایانی صداگذاری قرار دارد. حسین علیزاده نیز ضبط موسیقی فیلم را به زودی آغاز خواهد کرد. تمام عوامل تولید تلاش دارند تا زمان جشنواره فیلم آماده نمایش شود."

نمایی از فیلم "تنها دو بار زندگی می‌کنیم"

در خلاصه داستان "تنها دوبار زندگی می‌کنیم" آمده: سیامک مردی 40 ساله و راننده مینی‌بوس است. در پی ماجراهایی او تصمیم می‌گیرد در یک فرصت چندروزه کارهایی را که همیشه حسرت‌شان را داشته انجام دهد و در روز تولدش از این دنیا برود. در این فیلم علیرضا آقاخانی، نگار جواهریان، عباد کریمی، رایا نصیری و رامین راستاد به ایفای نقش می پردازند.

از دیگر عوامل تولید می‌توان به نویسنده: بهنام بهزادی بروجنی، مدیر فیلمبرداری: بایرام فضلی، صدابردار: یداللّه نجفی، مدیر هنری: منصوره یزدانجو، طراح و مجری گریم: کورش علیزاده طاری، مجری طرح و مدیر تولید: اسماعیل میهن‌دوست، مشاور کارگردان: رضا میرکریمی و تهیه کننده: بهروز هاشمیان با حمایت مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی اشاره کرد.

بهزادی درباره ساخت مستند "شهر کوچک، یک انتخاب" گفت: "از اول دی‌ماه تصویربرداری این فیلم مستند که به هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی می‌پردازد آغاز خواهد شد. این فیلم در نخستین دوره جشنواره سینما حقیقت به عنوان طرح برتر پذیرفته شد و تولید آن تا اواخر اسفندماه و پایان انتخابات ادامه خواهد داشت."

"تنها دو بار زندگی می‌کنیم" نخستین فیلم بلند بهزادی بروجنی است. او پیش از این ساخت چند فیلم کوتاه همچون "تلافی"، "رفتیم لب رودخانه" و مستند "حرف‌هایت را پنهان کن" را در کارنامه کاری خود دارد.