کرمانشاه صحنه اتحاد اقوام/۴۵اُمین حماسه راهپیمایی انقلاب رقم خورد

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها-سمیه نوری: چهل و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران در حالی قم خورد که با وجود تمام اتفاقات اخیر در کشور مردم با بصیرت و آگاهی هر چی بیشتر برای حفظ و اعلام وحدت در خاک و سرزمین خود پا به میدان گذاشتند و در همزمان در سراسر کشور واقعه و حماسه‌ای غرور آفرینی دیگر در این روز خلق کردند.

کرمانشاه غیور و سینه ستبر ایران اسلامی نیز به رسم هرساله اما این بار با شور اشتیاقی مضاف بر همیشه از صبح امروز شاهد حضور مردم ولایتمدار این خطه بوده تا در طلیعه چهل و پنجمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران تجدید عهد و پیمان و جشن پیروزی انقلاب را با حضور افتخار آفرین مردمانش در دفتر خاطرات حماسه ساز خود ثبت کند.

قرار بود مراسم راهپیمایی و جشن پیروزی انقلاب اسلامی ساعت ۹:۳۰ دقیقه از میدان مدرس آغاز شود اما انگار مردم پر شورتر و مشتاق‌تر بوده و از ساعت‌ها قبل به مکان شروع مراسم در حال حرکت بودند و هر چه به موعد مقرر نزدیک‌تر می‌شد جمعیت هر لحظه بیشتر و بیشتر می‌شد تا اینکه در نهایت با جمعیت ولایتمدار کرمانشاه صدای شعارهای انقلابی از بلندگوها بلند شد و چهل و پنجمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی با راهپیمایی ۲۲ بهمن در کرمانشاه همزمان با سراسر کشور آغاز شد.

با وجود سرمای هوا اما مردم پا در خیابان گذاشته بودند تا بهار پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی را در کنار یکدیگر جشن بگیرند و جمعیت حاضر در مراسم یکصدا شعار «الله اکبر» و «خامنه‌ای رهبر» را آنگونه ادا می‌کردند که جوانان اوایل انقلاب در سال ۵۷ سر می‌دادند.

انقلاب اسلامی ایران از همان آغاز به جوانان خود دلگرم بوده هست

در مسیر راهپیمایی از همه رده سنی جوانان، نوجوانان، کودکان و میانسالان و کهنسالان دیده می‌شود که بدون هیچ تفاوتی و با عشق به این انقلاب شعار می‌دادند و در این بین وقتی با خانم مسن در جمعیت گفتگو کردم، گفت: این انقلاب از همان ابتدا به جوانان خود دلگرم بوده و از سال ۵۷ تا کنون می‌بینیم که این قشر از جامعه همیشه پای انقلاب بوده و به میدان آمده‌اند.

وی افزود: انقلاب اسلامی ایران نمونه‌ای موفق از انقلاب‌های جهان بوده که با گذشت ۴۵ سال از عمر هود هنوز جوانانش تا پای جان از ارزش‌های آن دفاع می‌کنند و با وجود تمام مشکلات و نبودنشان در صحنه‌های پیروزی انقلاب اسلامی اما با شور و حال همان جوانان از انقلاب خود دفاع می‌کنند.

مسیر راهپیمایی پر بود از کودکان و نوجوانانی که اگر چه زمان پیروزی انقلاب را ندیده بودند اما با پرچم برافراشته برای پیروزی انقلاب شعار می‌دادند و پا به پای بزرگترهای مراسم به این انقلاب ادای دین می‌کردند.

در این مسیر توجه به سوی نوجوانی جلب شد که با پدر و پدر بزرگ خود در مراسم راهپیمایی حاضر شده بود، صحنه‌ای که از حضور سه نسل کنار یکدیگر در قاب عکاسان به ثبت رسید و در آلبوم خاطرات این انقلاب در کرمانشاه برای آیندگان به جای ماند.

نسل جوان و نوجوان نیازمند تبیین و آگاهی سازی دستاوردهای انقلاب است

این نوجوان کرمانشاهی که همراه با پدر و پدر بزرگ خود به راهپیمایی آمده بود در گفت‌وگو با خبرنگار مهر به اشتیاق خود از حضور در راهپیمایی امروز، گفت: امروز اگر در این حماسه حاضر شدیم تنها به پاس قدر دانی از این نظام و انقلاب اسلامی است چرا که طبق آنچه از بزرگترها شنیدم کشور ایران با وقوع انقلابی اسلامی زمانی از تاریخ را پشت سر گذاشته که جز ظلم و ستم از آن چیزی برای مردم نداشته است.

وی نسل جوان را پیرو راه انقلاب و شهدا دانست و گفت: نسل جوانان و نوجوان با روایتگری و تبیین دستاوردهای انقلاب بیشتر از هر زمان دیگری باید آگاهی کسب کند و در مسیر و ادامه حیات این انقلاب نقش آفرینی کند چرا که این انقلاب دلگرم به نسل جدید و آیندگان خود است.

این نوجوان کرمانشاهی عمل به سخنان و بیانات مقام معظم رهبری را راه گشای نسل جدید دانست و بیان کرد: اگرچه نوجوانان امروز اتفاقات سال‌های پیروزی انقلاب اسلامی را به صورت عینی ندیده اما بی شک راهبرانی در زمان خود دارند که در هدایت و روشنگری مسیر رشد و تعالی این انقلاب را به خوبی به آنها می‌آموزد و امام خامنه‌ای پدر معنوی امت اسلامی نعمت بزرگی است که در نشان دهنده ادامه مسیر حیات است انقلاب خواهد بود.

از زمان پیروزی انقلاب اسلامی ایران اتحاد رمز پیروزی این انقلاب بوده و اقوام ایرانی در هر عرصه‌ای با نمایش این اتحاد به عنوان یک رمز موفقیت زبان زده دنیا بوده‌است و در همین راستا امروز نیز شهر کرمانشاه با فرقه و مذاهب متنوع خود اتحاد و برادری خود را بار دیگر به نمایش گذاشت تا ثابت کند مردم این مرز و بوم دشمن را شناخته و با توطئه در تفرقه افکنی راه به جایی نخواهد برد.

یکی از همشهریان کرمانشاهی که با لباس ویژه و مختص خود به همراه جمعی از اقدام خود در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن کرمانشاه نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: دشمن ما پس از گذشته ۴۵ یال از پیروزی انقلاب اسلامی هنوز نفهمیده که مردم ایران با هر قومیت و مذهبی از ناگسستنی هستند و این دژ محکم را با خیال اختلاف پراکنی نمی‌توان در هم کوبد.

وی خاطر نشان کرد: اگر چه کشور ایران اختلافاتی از جنس قوم و مذهب دارد اما این مردم در تنگناها همیشه با هم اتحاد داشته و هرسال این عهد اخوت و پیمان برادری را در ۲۲ بهمن ماه با استعانت از خون شهدا تجدید می‌کنند.

مردم کرمانشاه آماده حضور و افتخار آفرینی صحنه‌ای دیگر در انتخابات مجلس هستند

این شهروند کرمانشاهی به عرصه حماسه ساز و افتخار آفرین انتخابات را مورد تاکید قرار داد و گفت: این انتخابات حق مردم است و با حضور در این عرصه و پای صندوق‌های رأی باید سرنوشت ساز شوند.

وی ادامه داد: با وجود اینکه ۴۵ سال از پیروزی انقلاب اسلامی می‌گذرد و ۴۵ سال متوالی هر سال مردم نقش آفرینی می‌کنند اما دشمن نادان ما هنوز به این نتیجه نرسیده که نفوذ و اختلاف در بین این جمعیت جایی ندارد و در اسفند ماه امسال نیز خواهیم دید که مردم قدر شناس ایران باز هم حماسه آفرینی خواهند کرد و اجازه دخالت به دشمن را نخواهد داد.

۲۲ بهمن امسال در آستانه عرصه انتخابات اسفند ماه با شکوه و جلوه‌ای برگزار شد و مردم فهمیم این استان به طور خود جوش دست نوشته‌ها و شعارهایی در خصوص مشارکت دز انتخابات سر می‌داند که بی شک دشمن را از فتنه‌های خود نا امید خواهد کرد.

جشن پیروزی انقلاب اسلامی ایران در شهر کرمانشاه در حالی پایان یافت که مردمش از امروز خود را برای حماسه‌ای دیگر در آینده‌ای نزدیک آماده کرده بودند و این اتحاد و همبستگی توسط مقامات حاضر در مراسم طی سخنرانی‌ها مورد تحسین و تشویق قرار گرفت.