خبرگزاری مهر، استان‌ها: کوه‌های برفی همدان و آسمان آبی، در کنار زیبایی پرچم سه رنگ ایران زمین خودنمایی می‌کرد. کودکان با ذوق بسیار پرچم‌ها را تکان می‌دانند تا تداوم انقلاب را با دست‌های گره کرده و پاهای استوارشان رقم بزنند.

همسران شهید، مادران شهید، جانبازان و رزمندگان، دانشجویان، دانش آموزان، کارمندان، بانوان خانه دار، مادران با فرزندان در کالسکه‌های آذین بندی شده، سالمندان و جوانان، همه و همه آمده بودند تا بار دیگر نشان دهند، پای کار این انقلاب بوده و هستند.

شهرستانهای ده گانه همدان غرق در لبیک به جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی بود، الله اکبرهایی که از دیشب هنوز هم قابل شنیدن بودند و عجین شدند با راهپیمایی امروز...

تا آخر ایستاده‌ایم

نوشته‌هایی با شعار «تا آخر ایستاده ایم» به دل و جان می‌نشیند...

مسیری که مادران و پدران، مادربزرگان و پدربزرگان این نسل نوجوان رفته‌اند، حال با پای کار بودن نسل‌های بعدی آنها تداوم می‌یابد، جان می‌گیرد و با شکوفایی‌های بی شمار در عرصه‌های علمی، ورزشی، فرهنگی، اجتماعی، هنری، ادبی وغیره همراه می‌شود.

روستا به روستا، تجمع‌های همراه با دل دادگی به راه پیمایی های همراه با عشق به میهن تبدیل می‌شوند و خورشید و آسمان آبی نظاره گر اقتدار مردمی است که همواره پای عشق و دلدادگی هایشان ایستاده‌اند.

جشن بزرگ انقلاب با حضور دهه نودی ها جان می‌گیرد

بیم و امیدهای دشمن برای دلسرد کردن مردم از خدمات نظام جمهوری اسلامی، از ابتدای این انقلاب با نقشه‌ها و دسیسه‌های بسیار خود را نمایان می‌کرد، اما جشن بزرگ انقلاب اسلامی این بار با حضور دهه نودی ها جان گرفت و تو دهنی بزرگی به دشمنان، توطئه گران و بدخواهان این نظام زد.

انقلابی که نسل به نسل به آیندگان هویت می بخشد و بخشی از وجودشان می‌شود.

و در پایان، قرار بعدی، پای صندوق‌های رأی، همانجا که سرنوشت مان به دست خودمان معنا می‌یابد، ولاغیر.