لزوم رعایت تقوای سیاسی در انتخابات/ مردم به فرد اصلح رای دهند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی ابوطالبی ظهر یکشنبه در سخنرانی پایانی راهنمایی ۲۲ بهمن در جمع کثیر مردم ضمن بیان اینکه در انتخابات یازدهم اسفندماه سال جاری باید تقوای سیاسی رعایت شود، ابراز داشت: در این برهه حساس کنونی باید کاملاً مراقب بود تا با کلام یا رفتار خود آب در آسیاب دشمن نریزیم.

وی ضمن بیان اینکه نباید کاری کنیم که دشمن از آن سو استفاده کند، افزود: این همان تاکید رهبر معظم انقلاب است که مراقب طمع دشمن باشیم.

استاد حوزه و دانشگاه بابیان اینکه دشمن در تلاش برای کم رنگ جلوه دادن انتخابات است، ابراز داشت: برای پیشگیری از این توطئه‌ها باید با صلابت و شکوه حداکثری در پای صندوق‌های رأی حضور پیدا کنیم.

ابوطالبی ضمن بیان اینکه باید مردم آگاهانه فرد مورد نظر خود را انتخاب کنند، تصریح کرد: انتخاب فرد اصلح، قدرتمند و انقلابی در حل مشکلات و مسائل مختلف جامعه مؤثر است.

وی با بیان اینکه مشکلات موجود در جامعه باید به صورت جمعی و بر اساس آرمان‌های انقلاب مطالبه شود، افزود: این معضلات موجود باید از طریق درست مطرح و نقص‌ها با کمک نمایندگان مسیر ولایت فقیه حل شود.