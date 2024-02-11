به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمدی زاده ظهر یکشنبه در بازدید از کارگاه پروژه بزرگراه بوشهر به شیراز بیان کرد: توسعه حمل و نقل جادهای، نقش محوری در بهبود وضعیت تجارت و اقتصاد دارد و در استان بوشهر در تماممحورهای اساسی شاهد اجرای طرحهای راهسازی هستیم.
وی با بیان اینکه احداث و تکمیل بزرگراه بوشهر به شیراز از اولویتهای استان است افزود: قطعه دالکی - کنارتخته به عنوان مهمترین محور ارتباطی استانهای بوشهر و فارس است که پیمانکاران از ۲ جهت در حال فعالیت هستند.
استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: این پروژه بخشی از کریدور شمال – جنوب کشور است که متأسفانه چندین سال روند اجرایی کار با رکود مواجه شده بود؛ اما در سفر اول استانی رئیس جمهور به استان در متمم سفر برای این طرح ۸۰۰ میلیارد تومان تصویب شد.
محمدی زاده بیان کرد: قسمت پایین به بالای این محور از پیشرفت ۶۰ درصدی و قسمت بالا به پایین این محور نیز از پیشرفت ۸ درصدی برخوردار است.
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