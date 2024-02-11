به گزارش خبرنگار مهر، علی بحرانی ظهر یکشنبه در دیدار با خانواده شهید والامقام رضا کمالی در روستای کردوان علیا با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا اظهار کرد: امروز ما هر چه داریم به برکت خون شهدا و صبر و استقامت خانواده معظم شهدا است.

وی افزود: دیدار مدیران با خانواده شهدا مایه دلگرمی و روحیه بخش است.

بحرانی بیان کرد: بر همه ما فرض است مشکلات خانواده معظم شهدا را جدیت دنبال و نسبت به رفع آنها اقدام کنیم.

شهید والا مقام رضا کمالی فرزند کربلایی حسن در سال ۱۳۴۳ در خانواده‌ای متدین و مذهبی در روستای کردوان علیا از توابع شهرستان دشتی دیده به جهان گشود. پدرش به خاطر عشق و ارادت خالصانه ای که به ائمه معصومین وبه خصوص حضرت علی بن موسی الرضا داشت نام مبارک رضا را برای فرزندش انتخاب کرد.

وی با شروع جنگ تحمیلی علیه ایران با اشتیاق فراوان و افتخار به عنوان بسیجی به صف رزمندگان اسلام پیوست تا از اسلام و قرآن دفاع کند.