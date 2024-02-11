کارهای زیرساختی مهمی در گناوه انجام شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی صفری ظهر یکشنبه در مراسم یوم الله ۲۲ بهمن در مصلی جمعه گناوه با تبریک سالروز پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: انقلاب شکوهمند اسلامی ایران دستاوردهای بزرگی برای همه جهان و برای مردم ایران به ارمغان آورده است.
فرماندار گناوه افزود: ایجاد حکومت دینی بر پایه آموزههای اسلامی از مهمترین دستاوردهای این انقلاب شکوهمند بوده است.
وی با اشاره به گزارشی از عملکردهای انجام شده در سطح شهرستان گفت: طی ۲ سال دولت سیزدهم و همچنین در دهه فجر با هماهنگی و برنامه ریزی در سطح شهرستان در امتداد خدمت رسانی به مردم کارهای زیرساختی مهمی در حوزههای اقتصادی و عمران و فرهنگی در شهر و روستاهای در سطح شهرستان انجام شده و تداوم دارد.
وی گفت: توسعه زیرساختهای بهداشت و سلامت، ورزش و جوانان، عمران روستاها، جاده و راههای مواصلاتی، خدمات رسانی برق و گازرسانی، آغاز اجرای طرح توسعه بندر گناوه، توسعه سرمایه گذاری خصوصی و شهرک صنعتی از مهمترین اقدامات بوده است
صفری بیان کرد: در دهه فجر امسال بالغ بر ۳ هزار میلیارد تومان پروژه در حوزههای مختلف اقتصادی، عمرانی، فرهنگی و ورزشی در سطح شهرستان افتتاح یا اجرا شده است.
فرماندار گناوه افزود: مهمترین این طرح و پروژهها طرح قطعه اول ۲ بانده کردن جاده گناوه به بوشهر، افتتاح نخستین کارخانه مرغ مادر و ساخت فندک دستی و آشپزخانه با سرمایه گذاری بخش خصوصی با دهه مبارک فجر از این پروژهها بوده است.
وی گفت: آغاز عملیات اجرایی پل بزرگ گشویی از پروژههای مهم شهرستان و خواستههای به حق مردم بوده است که در دهه فجر امسال انجام شد و با تکمیل آن یکی از خواستههای مهم مردم انجام خواهد شد.
فرماندار گناوه تصریح کرد: افتتاح مدرسه ۶ کلاسه شهید غلامحسن کرمی روستای سربست، پایگاه بهداشتی امام موسی کاظم (ع) و آغاز عملیات اجرایی راه دسترسی بیمارستان گناوه، گازرسانی به سه روستای شهرستان طرح هادی روستاها از دیگر طرحهای مهم دهه مبارک فجر امسال این شهرستان بود.
وی گفت: رونق دوباره شهرک صنعتی در شهرستان گناوه از اقدامهای مهم صورت گرفته در دولت سیزدهم بوده است که اشتغال بسیاری از جوانان بومی را فراهم کرده و هر کدام از طرحهای اجرا شده موجب رونق دوباره این شهرک شده است.
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