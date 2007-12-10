پژوهش ها در خراسان رضوی تقاضا محور نیستند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، ابوالفضل بشرویی ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: یکی از چالشهای توسعه استان عدم ارتباط بین پژوهشها و بخش های تولیدی است.

وی افزود: عدم تقاضا محور بودن پژوهش ها نه تنها یکی از مشکلات توسعه بلکه یکی از مهمترین مشکلات اساسی است که حتی در کل کشور به چشم می خورد.

بشرویی با اشاره به اینکه دستاوردهای پژوهشی کلیه دستگاه های استانی امسال برای اولین بار در نمایشگاه بین المللی مشهد به نمایش گذاشته می شود، تجمیع خانواده فناوری و پژوهش استان در نمایشگاه بین المللی را توسعه اقتصادی مبنی بر دانایی معرفی کرد.

وی خاطرنشان کرد: در استان از لحاظ زیرساختها و پایگاه های اطلاعاتی مورد نیاز در پژوهش ها غنی و نیازمند احداث راهبردها هستیم که این عمل نیز چندان زمانبر نیست.

بشرویی یادآور شد: در قانون بودجه سال جاری، دستگاه های اجرایی می توانند حداقل یک تا چهار درصد از اعتبارات خود را برای پیشبرد اعتبارات پژوهش صرف کنند که حداقل یک درصد آن در استان معادل یک میلیارد و 300 میلیون تومان است که به طرح های نیمه کاره و پژوهش هایی با بازده خوب در مدت زمان کم اختصاص یافته است.

وی ادامه داد: عمومی کردن بحث پژوهش از جمله هدفهای مهم توسعه استان است که باید به این عمومیت به سوی ایجاد و استقرار پژوهش های کاربردی در استان گرایش پیدا کرد.

بشرویی با تاکید بر این که نمایشگاه دستاوردهای پژوهش هفته پژوهش امسال با رویکردی نوین در دست اجراست از ارتباط روشن کلیه دستگاه های اجرایی تولیدی، صنعتی استان در این نمایشگاه خبر داد که در واقع همان هدف اصلی سند چشم انداز 20 ساله است.