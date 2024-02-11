حضور آحاد مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه دشمن شکن بود

علی دهقان زاده در حاشیه راهپیمایی ۲۲ بهمن در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: امروز جوانان و نوجوانان ما ثابت کردند که پای انقلاب و نظام خود ایستاده‌اند و گوش به فرمان رهبری هستند.

وی ادامه داد: نوجوانان و جوانان بردسکنی با حضور پر شور خود در راهپیمایی ۲۲ بهمن، نشان دادند که دشمنان خیال واهی در سر می‌پرورانند و راهی جز شکست ندارند.

دهقان زاده ضمن قدردانی از مردم شهرستان جهت حضور در برنامه‌های ملی و مذهبی، بیان کرد: مردم بردسکن و بخش‌های انابد و شهرآباد امروز برای تجدید میثاق با آرمان‌های شهدای انقلاب اسلامی سنگ تمام گذاشتند و به دشمنان فهماندند که آماده مقابله با تهدیدات دشمنان هستند.