حضور آحاد مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه دشمن شکن بود

علی دهقان زاده در حاشیه راهپیمایی ۲۲ بهمن در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: امروز جوانان و نوجوانان ما ثابت کردند که پای انقلاب و نظام خود ایستادهاند و گوش به فرمان رهبری هستند.
وی ادامه داد: نوجوانان و جوانان بردسکنی با حضور پر شور خود در راهپیمایی ۲۲ بهمن، نشان دادند که دشمنان خیال واهی در سر میپرورانند و راهی جز شکست ندارند.
دهقان زاده ضمن قدردانی از مردم شهرستان جهت حضور در برنامههای ملی و مذهبی، بیان کرد: مردم بردسکن و بخشهای انابد و شهرآباد امروز برای تجدید میثاق با آرمانهای شهدای انقلاب اسلامی سنگ تمام گذاشتند و به دشمنان فهماندند که آماده مقابله با تهدیدات دشمنان هستند.
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