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۲۲ بهمن ۱۴۰۲، ۱۵:۳۱

فرماندار بردسکن: 

حضور آحاد مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه دشمن شکن بود

حضور آحاد مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه دشمن شکن بود

بردسکن- فرماندار بردسکن با اشاره به حضور پر شور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن، گفت: حضور چشم گیر دهه هشتادی و نودی‌ها در راهپیمایی امسال نقطه قوت آن بود.

علی دهقان زاده در حاشیه راهپیمایی ۲۲ بهمن در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: امروز جوانان و نوجوانان ما ثابت کردند که پای انقلاب و نظام خود ایستاده‌اند و گوش به فرمان رهبری هستند.

وی ادامه داد: نوجوانان و جوانان بردسکنی با حضور پر شور خود در راهپیمایی ۲۲ بهمن، نشان دادند که دشمنان خیال واهی در سر می‌پرورانند و راهی جز شکست ندارند.

دهقان زاده ضمن قدردانی از مردم شهرستان جهت حضور در برنامه‌های ملی و مذهبی، بیان کرد: مردم بردسکن و بخش‌های انابد و شهرآباد امروز برای تجدید میثاق با آرمان‌های شهدای انقلاب اسلامی سنگ تمام گذاشتند و به دشمنان فهماندند که آماده مقابله با تهدیدات دشمنان هستند.

کد مطلب 6021288

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