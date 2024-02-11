معادن استان سمنان نیازمند فرآوری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی ظهر یکشنبه در نشست گفتگوی بخش خصوصی و دولتی با حضور وزیر اقتصاد در اتاق بازرگانی سمنان، تاکید کرد: معادن و صنعت در کنار گردشگری و کشاورزی مزیت‌های اصلی اقتصادی استان هستند.

وی با بیان اینکه یکی از دغدغه‌های استان، ایجاد اشتغال برای قشر تحصیل کرده استان است، افزود: اقدامات خوبی در استان در این زمینه صورت گرفته اما نیاز داریم تا این اقدامات تقویت و ترویج بیشتری شود.

امام جمعه سمنان با بیان اینکه استان سمنان دارای منابع و ذخایر بسیار خوب معدنی است، تاکید کرد: انجام فرآوری در معادن استان یکی از مهمترین نیازهای استان است.

مطیعی با بیان اینکه در صورت فرآوری معدنی در کنار ارزش افزوده می‌توانیم اشتغال خوبی هم در استان ایجاد کنیم، ابراز کرد: نیاز داریم که برای جذب سرمایه گذار در بخش فرآوری معدنی و صنعتی در استان کوشش بیشتری صورت گیرد.

وی همچنین گفت: صاحبان صنایع تلاش کنند تا با ایجاد حساب‌های مرکزی خود در بانک‌های استان سمنان، در راستای توسعه و پیشرفت استان کمک کنند.