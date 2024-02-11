پیام تبریک ویدئویی زاخارووا به مناسبت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه در پیامی ویدئویی چهلوپنجمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران را به رهبر معظم و مردم ایران تبریک گفت.
زاخارووا در این پیام ویدئویی به جنبههای مهم روابط دو کشور همچون شانگهای، بریکس و اتحادیه اوراسیا نیز میپردازد.
در بخشی از پیام تبریک زاخارووا آمده است: جمهوری اسلامی ایران امروز (۱۱ فوریه/۲۲ بهمن)، سالروز پیروزی انقلاب اسلامی را جشن میگیرد. امسال چهل و پنجمین سالگرد انقلاب در سال ۱۹۷۹ (۱۳۵۷) است. ما صمیمانه به دوستانمان تبریک میگوییم.
وی همچنین تاکید کرد: تماسهای فشرده بین روسیه و ایران در سطوح مختلف، به ویژه در بالاترین سطح در حال گسترش است.
همچنین حساب کاربری وزارت خارجه روسیه در شبکه اجتماعی ایکس(توییتر سابق) نیز با انتشار تصاویری از نورپردازی میدان آزادی در شب سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، نوشت:
چهلوپنجمین سالروز انقلاب اسلامی را به رهبری و مردم ایران صمیمانه تبریک عرض مینماییم. روابط روسیه-ایران برپایه سنتهای دوستی، حسن همجواری و احترام متقابل استوار است. برای مردم ایران صحت، موفقیت و سعادت آرزومندیم.
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