به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با صدور بیانیه‌ای از ملت بزرگ ایران برای حضور حماسی و وحدت بخش در آوردگاه یوم الله ۲۲ بهمن ۱۴۰۲ در سراسر کشور تقدیر و تشکر کرد.

متن بیانیه به شرح زیر است:

بسمه تعالی

ملت بزرگ و حماسه ساز ایران اسلامی در چهل و پنجمین سالگرد طلوع فجر انقلاب اسلامی و در جشن بزرگ ملی و مطلع فرا رسیدن ماه شعبان المعظم که محفوف به رحمت و رضوان الهی است جلوه‌های درخشانی از عنایات حق را متجلی و عزم راسخ همراه با بصیرت و وفاداری انقلابی خود را به نمایش گذاشت.

حضور گسترده آحاد مختلف ملت اعم از زن و مرد، پیر و جوان و در صفوفی فشرده همراه با گام‌هایی استوار در سراسر میهن اسلامی و در تمامی شهرها، و اغلب روستاهای کشور، صحنه‌های شوق انگیز و وصف ناشدنی را رقم زد ونشان داد این ملت، مصمم و با صلابت تا نیل به اهداف متعالی امام خود و رسیدن به آرمان‌های والا و افق‌های روشن انقلاب، در دامنه‌ها متوقف نشده و در صدد فتح قله‌های عزت و شرافت و اقتدار و زمینه ساز ظهور نور حق و طلوع فجر ولایت موعود است.

بی‌تردید بخاطر داشتن چنین مردمی قدرشناس و فداکار که به فرموده امام راحل از امت صدر اسلام نیز والاتر و بزرگوارتر هستند پیشانی شکر بر آستان ربوبی قرار داده و شاکر این نعمت بزرگ هستیم.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی قدردان و شکرگزار بصیرت، هوشمندی و لحظه‌شناسی ملت بزرگ ایران در خلق حماسه باشکوه و ماندگار ۲۲ بهمن ۱۴۰۲ بوده که با حضور عظیم و پرشور، پایداری و استواری خویش را در پایبندی به نظام اسلامی و استمرار این مسیر نورانی به رخ جهانیان کشیدند.