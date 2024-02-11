به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ یحیی محمود زاده بعد از ظهر یکشنبه در جمع شرکت کنندگان راهپیمایی روز ۲۲ بهمن شهر دامغان ضمن بیان اینکه دشمن به دنبال ایجاد شکاف بین نظام و حاکمیت انتخابات ایران را نشانه رفته است، ابراز داشت: برای خنثی سازی این توطئه‌ها حضور همه جانبه آحاد و گروه‌های مختلف مردم در انتخابات ضروری است.

وی ضمن بیان اینکه بنا به فرموده امام راحل مجلس شورای اسلامی عصاره یک ملت تلقی می‌شود، افزود: امروز می‌بایست برای بی اثر کردن نقشه دشمن با حضور خود پای صندوق‌های رأی این نهاد قانونگذاری را بیش از پیش تقویت کنیم.

معاون طرح و برنامه بودجه فراجا بابیان اینکه برای عبور از مشکلات موجود باید به جایگاه مجلس شورای اسلامی توجه و افراد اصلح انتخاب شوند، ابراز داشت: از عموم مردم دعوت می‌شود تا افراد انقلابی، آگاه و اصلح را انتخاب کنند.

محمود زاده ضمن بیان اینکه امروز انقلاب چهل و پنجمین بهار خود را در حالی جشن گرفته که الگوی جهانیان شده است، تصریح کرد: می‌بایست با حمایت خود از انتخابات و حضور خودمان همچنان پاسدار این میراث گران بها و دستاوردهای آن باشیم.

وی ضمن بیان اینکه طی این چهار دهه عمر انقلاب پیروزی‌های متعددی از آن ملت ایران شده است، بیان کرد: حضور در پای صندوق‌های رأی به این شکوه خواهد افزود.