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۲۲ بهمن ۱۴۰۲، ۱۶:۳۶

گفت‌وگوی مهر؛

عزت و بقای ایران در گرو ایمان به خدا و اتحاد مردم است

عزت و بقای ایران در گرو ایمان به خدا و اتحاد مردم است

کرج- داوطلب انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری گفت: ملت غیور ایران به خوبی می‌دانند که عزت، بقا و استقلال جمهوری اسلامی ایران و این مردم در گرو ایمان به خدا و اتحاد است.

آیت الله حسین ردایی در حاشیه راهپیمایی ۲۲ بهمن در کرج در گفت وگو با خبرنگار مهر حضور مردم را بسیار عالی ارزیابی کرد و گفت: جمعیت شرکت کننده در این راهپیمایی، بیش از حد انتظار بود. همواره لطف خدا و محبت مردم بیش از انتظار و توقع ما و مسؤولان است.

وی مطرح کرد: حضور پرشور و باعظمت مردم باطن دار و ولایتمدار کلانشهر کرج در راهپیمایی ۲۲ بهمن و جشن پیروزی انقلاب اسلامی نشان می‌دهد که آنها می‌توانند رابطه قلبی میان خود، امام راحل، انقلاب و مقام معظم رهبری را به منصه ظهور برسانند.

داوطلب انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری در استان البرز بیان کرد: ملت غیور ایران به خوبی می‌دانند که عزت، بقا و استقلال جمهوری اسلامی ایران و این مردم در گرو ایمان به خداوند و همین انسجام و اتحادی که در قرآن کریم برای مؤمنان تصریح شده است.

کد مطلب 6021386

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