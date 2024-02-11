مسؤولان قدر این مردم را بیشتر بدانند

آیت الله محسن کازرونی در حاشیه راهپیمایی ۲۲ بهمن در کرج در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور باشکوه و پرشور مردم در جشن پیروزی انقلاب مطرح کرد: واضحترین و آشکارترین پیام، همین حضور مردم بوده و معنای آن این است که آنها با وجود همه مسائل و مشکلات پای این نظام و انقلاب ایستاده و میایستند.
وی گفت: ملت بزرگ ایران در طول ۴۵ سال گذشته از عمر انقلاب اسلامی در برابر مشکلات، تحریمها و توطئههای دشمنان آب دیده شدهاند و حتی یک سر سوزن در دفاع از ارزشهای نظام و انقلاب عقب نشینی نمیکنند اما مسؤولان هرگز نباید این موضوع را به معنای صحیح بودن تمام سیاستها و تدابیرشان تلقی کنند.
داوطلب انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری در استان البرز ۲۲ بهمن را نقطه وصل و اتحاد ملت ایران دانست و با اشاره به پایبندی مردم به ارزشها و آرمانهای نظام و انقلاب و رهبری افزود: هر انقلابی پس از ۴۵ سال خاموش یا منحرف شده و یا بهم ریخته است اما انقلاب اسلامی ایران همچنان در دنیا میدرخشد.
کازرونی تصریح کرد: این حضور بی نظیر و بی بدیل، یک درس جهانی و یک درس درونی و یک درس نیز برای مسؤولان دارد. مردم به خوبی به وظیفه خود عمل کردند، اکنون مسؤولان باید قدر آنها را بیشتر بدانند و با تصمیماتی که اتخاذ میکنند، بیش از گذشته دل این ملت را شاد کنند.
وی با تاکید بر اینکه بیگانگان بدانند که این مردم همیشه در صحنه هستند، گفت: همین افرادی که امروز با زحمات فراوان ساعتها پیاده روی کردند و خسته شدند، بی شک در روز انتخابات نیز که بسیار راحت تر است حاضر میشوند؛ کسی که کار مشکل تر را انجام داده، کار آسانتر را به سهولت انجام میدهد.
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