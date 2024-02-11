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۲۲ بهمن ۱۴۰۲، ۱۷:۰۱

گفت وگوی مهر؛

مسؤولان قدر این مردم را بیشتر بدانند

مسؤولان قدر این مردم را بیشتر بدانند

کرج- داوطلب انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری گفت: مسوولان باید قدر این مردم را بیشتر بدانند و با تصمیماتی که اتخاذ می‌کنند بیش از گذشته دل این ملت را شاد کنند.

آیت الله محسن کازرونی در حاشیه راهپیمایی ۲۲ بهمن در کرج در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور باشکوه و پرشور مردم در جشن پیروزی انقلاب مطرح کرد: واضح‌ترین و آشکارترین پیام، همین حضور مردم بوده و معنای آن این است که آنها با وجود همه مسائل و مشکلات پای این نظام و انقلاب ایستاده و می‌ایستند.

وی گفت: ملت بزرگ ایران در طول ۴۵ سال گذشته از عمر انقلاب اسلامی در برابر مشکلات، تحریم‌ها و توطئه‌های دشمنان آب دیده شده‌اند و حتی یک سر سوزن در دفاع از ارزش‌های نظام و انقلاب عقب نشینی نمی‌کنند اما مسؤولان هرگز نباید این موضوع را به معنای صحیح بودن تمام سیاست‌ها و تدابیرشان تلقی کنند.

داوطلب انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری در استان البرز ۲۲ بهمن را نقطه وصل و اتحاد ملت ایران دانست و با اشاره به پایبندی مردم به ارزش‌ها و آرمان‌های نظام و انقلاب و رهبری افزود: هر انقلابی پس از ۴۵ سال خاموش یا منحرف شده و یا بهم ریخته است اما انقلاب اسلامی ایران همچنان در دنیا می‌درخشد.

کازرونی تصریح کرد: این حضور بی نظیر و بی بدیل، یک درس جهانی و یک درس درونی و یک درس نیز برای مسؤولان دارد. مردم به خوبی به وظیفه خود عمل کردند، اکنون مسؤولان باید قدر آنها را بیشتر بدانند و با تصمیماتی که اتخاذ می‌کنند، بیش از گذشته دل این ملت را شاد کنند.

وی با تاکید بر اینکه بیگانگان بدانند که این مردم همیشه در صحنه هستند، گفت: همین افرادی که امروز با زحمات فراوان ساعت‌ها پیاده روی کردند و خسته شدند، بی شک در روز انتخابات نیز که بسیار راحت تر است حاضر می‌شوند؛ کسی که کار مشکل تر را انجام داده، کار آسان‌تر را به سهولت انجام می‌دهد.

کد مطلب 6021426

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