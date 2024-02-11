آبادانی کشور در گرو انتخاب فرد اصلح است

ابراهیم نوروزی فر در حاشیه راهپیمایی ۲۲ بهمن در کرج در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی ایران وارد ۴۶ سالگی خود شد، گفت: حضور باشکوه مردم در این راهپیمایی نشان داد که آنها نسبت به آرمانهای نظام، انقلاب و شهدا پایبند هستند.
وی عنوان کرد: این مردم امروز در لبیک به ندای رهبر معظم انقلاب به میدان آمدند تا اعلام کنند که تا پای جن پای ایران اسلامی هستند و در همه میادین حضور پیدا خواهند کرد و با این حضور باشکوه خود مشت محکمی بر دهان دشمنان و یاوه گویان خواهند زد.
مسؤول سازمان بسیج رسانه استان البرز بیان کرد: با توجه به خیل عظیم جمعیت در راهپیمایی امروز، بی شک مردم در انتخابات هم حضوری پرشور خواهند داشت. آنها به دشمن نشان میدهند که ضمن حفظ اتحاد و انسجام، در کنار مقام معظم رهبری خواهند بود.
نوروزی فر با اشاره به اینکه این مردم در مقابل دشمن ایستادگی کرده و با انتخاب صحیح و آگاهانه کشور را میسازند و آباد میکنند، خاطرنشان کرد: به تعبیر مقام معظم رهبری هر یک از مردم برای افزایش مشارکت و حضور آگاهانه پای صندوقهای رأی وظیفهای دارند.
مسؤول سازمان بسیج رسانه استان البرز ادامه داد: بنده نیز به عنوان کسی که در ایران اسلامی زندگی میکنم ضمن حضور پای صندوقهای رأی، دیگران را نیز به شرکت در این رویداد سیاسی تشویق میکنم زیرا انتخاب صحیح فرد اصلح میتواند در آبادانی کشور مؤثر باشد.
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