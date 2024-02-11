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۲۲ بهمن ۱۴۰۲، ۱۷:۰۹

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی لرستان:

حضور پرشور مردم نشان‌دهنده بصیرت و عمق وقت‌شناسی لرستانی‌ها است

حضور پرشور مردم نشان‌دهنده بصیرت و عمق وقت‌شناسی لرستانی‌ها است

خرم‌آباد- شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی لرستان با صدور پیامی ضمن قدردانی از حضور مردم اعلام کرد: این حضور پرشور نشان‌دهنده عمق وقت‌شناسی، بصیرت و آگاهی مردم همیشه در صحنه این استان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی لرستان در پی حضور باشکوه مردم ولایی و شهیدپرور لرستان در راهپیمایی یوم‌الله ۲۲ بهمن قدردانی کرد.

در متن این بیانیه آمده است:

راهپیمایی یوم‌الله ۲۲ بهمن با حضور حماسی و پرشور مردم ولایت‌مدار استان لرستان دیدنی‌تر و تماشایی‌تر از همیشه، برگ زرین دیگری در تاریخ پرافتخار این سرزمین حماسه‌ساز رقم زد و قاب‌های بی‌مثال همبستگی و اتحاد مردم در این روز بزرگ برای همیشه ماندگار خواهد ماند.

این حضور پرشور نشان‌دهنده عمق وقت‌شناسی، بصیرت و آگاهی مردم همیشه در صحنه این استان و در ادامه موفقیت‌های جبهه مقاومت در مقابل استکبار جهانی به سردمداری آمریکای جنایتکار و اسرائیل کودک کش است که علی رغم بمباران تبلیغاتی دشمنان، با خروش بی نظیر مردم به وقوع پیوست.

شورای هماهنگی تبلیغات‌اسلامی استان لرستان ضمن شکرگزاری به درگاه ایزد منان، از حضور قهرمانانه و یکپارچه آحاد مردم مؤمن استان لرستان در راهپیمایی یوم‌الله ۲۲ بهمن تقدیر و تشکر نموده و سربلندی این مردم همیشه در صحنه را از خداوند متعال مسئلت می‌نماید.

کد مطلب 6021450

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