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۲۲ بهمن ۱۴۰۲، ۱۷:۲۰

با حضور معاون اجرایی رییس جمهور؛

سد «دهرود» دشتستان کلنگ زنی شد

سد «دهرود» دشتستان کلنگ زنی شد

بوشهر - در آئینی با حضور معاون اجرایی رییس جمهور، استاندار بوشهر و مدیران استان، عملیات اجرایی سد دهرود در شهرستان دشتستان آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار بوشهر بعد از ظهر یکشنبه در این آئین اظهار داشت: منطقه ارم دچار افت شدید منابع زیرزمینی است و کشاورزی در این منطقه به رکود افتاده که احداث سد تنها راه بهبود وضعیت کشاورزی است.

احمد محمدی زاده افزود: تأمین آب شرب و کشاورزی منطقه ارم از مطالبات دیرینه مردم بوده که اجرای این سد، گامی در بهبود وضعیت آب شرب و کشاورزی است.

استاندار بوشهر گفت: سد دهرود از نوع بتنی ۳sg نوع جدید است که تمام ملاحظات زیست محیطی در آن رعایت می‌شود.

محمدی زاده ابراز داشت: سد دهرود دارای ارتفاع ۲۶ و طول ۳۴۰ متر و حجم مخزن ۱۱ میلیون متر مکعب خواهد بود.

وی اضافه کرد: برای اجرای سد دهرود بالغ بر ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته است.

محمدی زاده تصریح کرد: سد دهرود یکی از پروژه‌های مصوب سفر ریاست جمهوری است که در یکی از مناطق متأثر از خشکسالی و افت سطح آب‌های زیر زمینی احداث خواهد شد.

کد مطلب 6021459

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