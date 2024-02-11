۱۷ پروژه عمرانی منطقه ویژه اقتصادی سمنان به بهره برداری رسید

سید محمد رضا هاشمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه با حضور وزیر اقتصاد و دارایی ۱۷ پروژه عمرانی منطقه اقتصادی و شهرک صنعتی سمنان به بهره برداری رسید، ابراز داشت: مهمترین این طرح‌ها اصلاح شبکه و انتقال آب به منبع ۱۰ هزار شهرک صنعتی با اعتبار ۱۳ میلیارد و ۳۷۵ میلیون ریال است.

وی ضمن بیان اینکه پروژه خط انتقال پساب و مخزن ۲۰۰ متر مکعبی نیز دیگر طرح‌های انجام شده شهرک صنعتی سمنان هستند، افزود: برای این طرح حدود ۲۳ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

استاندار سمنان بابیان اینکه طرح ارتقا و اصلاح سیستم استحصال آب خام صنعتی تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی نیز به انجام رسید، ابراز داشت: هزینه اجرای پروژه ۷۳ میلیارد و ۴۱۷ میلیون ریال بوده است.

هاشمی ضمن بیان اینکه هدف از اجرای این طرح‌ها افزایش خدمات دهی مطلوب‌تر به عموم مردم است، تصریح کرد: کل اعتبار هزینه شده در این ۱۷ طرح ۶۱۵ میلیارد و ۵۳۶ میلیون ریال بوده است.

وی افزود: خرید دو ترانسفورماتور ۵۰، اجرای شبکه برق، انجام فنس کشی و اجرای ساختمان ایستگاه آتش نشانی منطقه ویژه اقتصادی سمنان دیگر طرح‌ها را شامل می‌شود.