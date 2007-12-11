به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب یک جلد از مجموعه 20 جلدی "در ترازوی نقد" (نشر سخن) است که به نقد آثار و احوال 20 شاعر برتر معاصر اختصاص دارد.

"شهریار شهر سنگستان"، "میوه این باغ"، "ای عشق همه بهانه از توست" و... دیگر جلدهای این مجموعه را تشکیل می دهند که توسط مولفان مختلف تالیف و گردآوری شده است.

میلاد عظیمی علاوه بر این کتاب، اثری با عنوان "واسطی نامه" را هم آماده چاپ دارد. این کتاب که پایان نامه دوره کارشناسی ارشد وی به شمار می رود، درباره ابوبکر واسطی - عارف و مفسر قرآن - است.

این محقق با استناد به نسخ خطی و چاپی مختلف، به تالیف زندگینامه ابوبکر واسطی و افکار وی پرداخته است. وی در "واسطی نامه" علاوه بر این مباحث، نوعی تصحیح انتقادی بر آثار واسطی نیز انجام داده است. این کتاب هم - که تالیف آن چهار سال به طول انجامیده - از سوی نشر سخن عرضه می شود.

"سفینه شمس حاجی" عنوان اثری دیگر از میلاد عظیمی است. شمس حاجی در این اثر به گردآوری و کتابت اشعار شاعران مطرحی چون سعدی، کمال الدین اسماعیل، عطار و نیز برخی شعرای گمنام پرداخته وعظیمی نیز علاوه بر نوشتن شرح و تعلیقات، از زوایای مختلف، ارزشهای ادبی آن را مورد ارزیابی قرار داده است.

وی درحال حاضر تصحیح انتقادی "دیوان پوربهای جامی" را هم در دست دارد. به گفته عظیمی، این دیوان صرف نظر از داشتن ارزشهای تاریخی و ادبی، نوعی آمیختگی نیز با لغات مغولی دارد. این کتاب مراحل پایانی تصحیح را می گذراند.