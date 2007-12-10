قطار دودی در تهران راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید جعفرآبادی کارشناس گردشگری سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستگی و گردشگری استان تهران ضمن بیان این مطلب افزود: قطار بخار که به علت دود زیاد در حرکت ، توسط مردم تهران به قطار دودی مشهور شد، به دستور ناصرالدین شاه در دوره قاجار راه اندازی شد و در سال 1888 میلادی یعنی 119 سال پیش ناصرالدین شاه در میدان توپخانه از درشکه طلایی خود پیاده شد و سوار قطار دودی تهران شد و به شاه عبدالعظیم رفت.

وی در ادامه گفت: عمر قطار فوق به دوره میانی این ماشین ها می رسد که هدف از راه اندازی آن، صنعت و تجارت نبوده بلکه تنها هدف از آن سفر و حمل و نقل مسافر بوده است.

وی افزود: در موزه های تاریخ تکنولوژی کشورهای اروپایی قطارهایی با قدمت این قطار کمتر یافت می شود و تنها 3 دستگاه از این ماشین ها در ایران باقی مانده است که یکی از آنها در ایستگاه متروی شهرری، دومی در پارک ملت تهران و سومین دستگاه در ایستگاه راه آهن تبریز قرار دارد.

جعفرآباد خاطرنشان کرد: ورود راه آهن به ایران تنها یک اتفاق ساده نبود بلکه آغازگر تحول اجتماعی و اولین جرقه عصر صنعت در ایران می باشد. ماشین دودی در ابتدا برای مردم آن زمان بسیار عجیب بود ولی رفته رفته جزئی از زندگی روزمره مردم تهران شد که با آن به تفریح و مسافرت و از جمله زیارت شاه عبدالعظیم می رفتند.

کارشناس گردشگری سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستگی و گردشگری استان تهران گفت: با این تفاسیر در صورت راه اندازی قطار دودی در ایران همانند دیگر کشورها نظیر انگلستان می توان یک جاذبه تفریحی و گردشگری برای شهر تهران ایجاد و تاثیر ورود انقلاب صنعتی در ایران را مرور کرد و در کنار ایستگاههای آن، یک سری سرگرمی و خدمات جهت ارائه به مسافران ایجاد کرد.

جعفرآبادی در پایان اظهار داشت: یکی از اهداف سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شناسایی جاذبه های گردشگری و ایجاد یک جاذبه جهت ارائه به دولت، مجلس و مردم می باشد و با اعتقاد به درآمدزایی بالای این صنعت می توان مسیر حرکت قطار تهران - شاه عبدالعظیم را راه اندازی کرده و از محل درآمد آن هزینه های جاری را تامین و اشتغال زایی و درآمد زایی کرد.