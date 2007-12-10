سهم اختراعات ایران در سازمان جهانی WIPO کمتر از یک درصد است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سعید صمدی ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: از پنج میلیون و 600 هزار اختراع ثبت شده در سازمان جهانی مالکیت فکری WIPO تنها 110 اختراع آن متعلق به ایرانیان است.

معاون پارک علم و فناوری خراسان رضوی بیان داشت: مطابق سند چشم انداز 20 ساله در سال 1404 باید در جایگاه اول علم و فناوری در منطقه باشیم این در حالی است که در انتهای برنامه چهارم جایگاه ما در GDP کل باید سه درصد باشد که متاسفانه هم اکنون که در میانه این برنامه هستیم، جایگاه ما شش دهم درصد در GDP کل است.

دبیر کمیته اطلاع رسانی هفته پژوهش افزود: ریشه های سنتی فرهنگی و عدم توازن در مولفه های اقتصاد دانش بنیان از مشکلاتی است که بر سر راه پژوهش ها دیده می شود.

صمدی اظهار داشت: در دنیای امروز اختصاص دادن اعتبار به پژوهش یک سرمایه محسوب می شود و در این راستا نیاز به یک پرتال تخصصی پژوهش در استان به شدت احساس می شود.

وی با اشاره به این که برنامه های هفته پژوهش امسال از دو ماه قبل برنامه ریزی شده است از وجود نمایشگاه ها و برنامه مه های پژوهشی در طول سال به عنوان غذای اصلی بخش پژوهش استان یاد کرد.

صمدی هفته پژوهش را به عنوان فرصتی معرفی کرد که باعث به ثمر نشستن اصل دانایی محوری در توسعه استان و کشور می شود که همان هدف اصلی همه ما در سند چشم انداز 20 ساله است.