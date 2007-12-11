برگزاری کارگاه خلق موقعیت در فیلم نامه برای طلاب حوزه علمیه قم

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه سلسله نشستهای مباحث نظری هنر، روز پنجشنبه 29 آذر کارگاه خلق موقعیت در فیلم نامه با حضور فرهاد توحیدی رئیس شورای مرکزی کانون فیلم نامه نویسان ایران برگزار می شود. شیوه و چگونگی خلق موقعیت در فیلم‌نامه همراه با پرسش و پاسخ از موضوعات این نشست خواهد بود.

مدرسه اسلامی هنر تاکنون برای طلاب حوزه علمیه قم نشست بررسی خیال در فلسفه و عرفان و نسبت آن با هنر را با حضور دکتر نصر الله حکمت و ادبیات دراماتیک و قصه‌های قرآن کریم را با حضور حجت الاسلام حسینی (ژرفا)، دکتر صابر امامی و سید محمد حسینی برگزار کرده است.