حبیب الله بوربور دبیرکل جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: متاسفانه اصلاح طلبان به جای تغییر رویه طوری برخورد می کنند و موضوع را به جهتی سوق می دهند که اگر رای نیاوردند، انتخابات را محکوم به عدم نظارت صحیح محکوم کنند و بگویند انتخابات دقیق برگزار نشده است.

وی افزود: برخی اصلاح طلبان فهم مردم را در راستای منافع خود تفسیر می کنند به این نحو که اگر مردم به آنها رای دادند، می گویند مردم فهمیدند، اما اگر شکست خوردند و در کسب رای ناکام ماندند، جامعه را متهم به عدم درک صحیح شرایط می کنند.

این فعال سیاسی اصولگرا در خصوص عملکرد جریانات سیاسی در جریان انتخابات مجلس هشتم نیز گفت: آنچه در مصاحبه های دو جریان مشاهده می شود، نشان می دهد برخی افراد در این دو جریان فکری پخته عمل نمی کنند و دچار تندروی هایی می شوند.