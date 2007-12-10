تکرار شکست نماینده ایران برابر اوراواردز/ سپاهان درحسرت دیدار با میلان

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال سپاهان در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال جام باشگاه های جهان از ساعت 14 امروز به وقت تهران در ورزشگاه تویوتا شهر ناگویا برابر اوراوا ردز ژاپن صف آرایی کرد و در یک بازی ضعیف و دور از انتظار مقابل این تیم ژاپنی تن به شکست 3 بریک داد.

سپاهان که با اندیشه تدافعی و با سیستم 1-5-4 گام به میدان گذاشته بود در همان نیمه اول میدان را به حریف پرقدرت خود سپرد تا مشخص شود شکست مقابل این تیم در فینال لیگ قهرمانان آسیا اتفاقی نبوده است.

بوناچیچ که تیمش در نیمه نخست با تک گل دقیقه ناگای باز را واگذار کرده بود در نیمه دوم دست به ترکیب تیمش برد و محمود کریمی و سعید بیات را به میدان فرستاد تا شاید کریمی با حرکات انفجاریش گره از مشکلات زردپوشان اصفهانی بازکند اما حملات احساسی، بی برنامه و ضعیف این تیم راه به جایی نبرد و این تیم اوراوا بود که دوبار دیگر در دقایق 54 و 70 به ترتیب توسط واشنگتن و هادی عقیلی (که به اشتباه دروازه تیم خود را گشود) به گل رسید. سپاهان در ادامه فقط یکبار به گل رسید که آنهم در دقیقه 80 توسط محمود کریمی وارد دروازه اوراوا شد.

نماینده کشورمان در شروع نیمه دوم توسط عبدالوهاب ابولهیل می توانست به گل تساوی دست پیدا کند اما ضربه او پس از برخورد به پای دروازه بان اوراواردز به تیر افقی دروازه برخورد کرد. سپاهان در این دیدار برخلاف بازی برگشت فینال لیگ قهرمانان نمایش ضعیفی از خود ارائه داد و نتوانست بازی زیبایی را به نمایش بگذارد. این تیم در دیدار رفت وب رگشت فینال لیگ قهرمانان نیز 3 بر1 مغلوب اوراواردز شده بود.

داور بازی اوراوا ردز - سپاهان ، کوفی کودیجا از بنین بود او در این بازی تنها به فرشاد بهادرانی از تیم سپاهان کارت زرد نشان داد.