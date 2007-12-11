ایزدی که "اسکار و خانم صورتی" را امروز سه‌شنبه 20 آذر دو نوبت در پلاتو مرکزی دانشکده سینما تئاتر اجرا می‌کند، به خبرنگار مهر گفت: "این نمایش ویژه بزرگسالان و شیوه اجرایی آن بونراکو است. متن را اریک امانوئل اشمیت نوشته و درونمایه و نوع اجرا بیش توجه به مسائل فانتزی به عنصر عشق به عنوان نکته اصلی زندگی انسان‌ها توجه می‌کند."

وی در مورد قصه اثر توضیح داد: "نمایش داستان پسربچه ای مبتلا به بیماری سرطان است که فقط 12 روز زنده می‌ماند. این کودک در بیمارستان با تصویر سکوت ارتباط برقرار می‌کند و در خیال خود با کمک این تصویر به بلوغ می‌رسد، عاشق می‌شود و پس ازدواج و گذران زندگی شاد از دنیا می‌رود."

این کارگردان در مورد شرایط اجرایی جشنواره تئاتر عروسکی اظهار داشت: "مشکل اصلی و مهم طولانی شدن بیش از اندازه مراحل تمرین و آماده سازی نمایش‌ها بود که 9 ماه شرایطی فرسایشی را برای گروهها به وجود آورده بود. هر چند در سال های گذشته نیز این مدت زمان به اندازه ای کوتاه بود که گروهها با مشکل آماده سازی مناسب نمایش مواجه می شدند."

ایزدی با اشاره به مشکل کمبود کمک هزینه افزود: "هزینه نمایش من حدود 700 هزار تومان است در حالی که کمک هزینه نمایش فقط 48 هزار تومان بود. از نظر جای تمرین که همه دانشجویان با این مشکل مواجهند. علاوه بر اینکه طولانی شدن بیش از اندازه مرحله آماده سازی تا بازبینی و شرکت در جشنواره این مشکل را برای ما بیشتر کرد."

در "اسکار و خانم صورتی" یاسر شریف، فاطمه ذوقی و سمیرا ایزدان‌پژوه عروسک‌گردان، الهه شه‌پرست، بیتا بهارلو، طناز جلوسی، فائزه علوی و مهسا سیدباقری صداپیشه، سیروان تخت فیروزه، فائزه گرکانی و کامران محسنی سایه، مرتضی فخری آهنگساز، حمزه علیمحمدی طراح صحنه، حمیدرضا کسری طراح نور و سوده رضایی و ایزدی عروسک‌ساز هستند.