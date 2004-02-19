  1. سیاست
  2. سایر
۳۰ بهمن ۱۳۸۲، ۱۹:۲۱

با هشت ميليون راي دهنده

تهران از لحاظ تعداد واجدان شرايط راي دادن اول است

تهران از لحاظ تعداد واجدان شرايط راي دادن اول است

استان تهران از نظر تعداد واجدين شرايط شركت در انتخابات مجلس هفتم با داشتن تعداد 8 ميليون و 261 هزار و 611 نفر در جايگاه اول قرار دارد.

به گزارش خبرگزاري مهر، در انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي 46 ميليون و 351 هزار و 32 نفر از مردم كشور (بدون احتساب جمعيت حوزه انتخابيه بم) واجد شرايط شركت در اين انتخابات هستند كه از اين تعداد استان تهران با 8 ميليون و 261 هزار و 611 نفر ( 82/17 درصد مجموع  واجدين شرايط ) ،  داراي  بيشترين  واجدان شرايط در استان هاي كشور است و پس از آن به ترتيب استان هاي خراسان و اصفهان با 8/9 و 72/6 درصد مجموع واجدين شرايط رأي دادن قرار دارند.
بر اين اساس استان خراسان با 4 ميليون و 542 هزار و 980 نفر (8/9 درصد مجموع واجدين شرايط) و استان اصفهان با 3 ميليون و 116 هزار و 665 نفر (72/6 درصد مجموع واجدان شرايط) رتبه هاي بعد از تهران را به خود اختصاص ميدهند.
اين در حاليست كه در دوره ششم مجلس شوراي اسلامي در حوزه انتخابيه تهران 7 ميليون و 74 هزار و 191 نفر، حوزه استان خراسان 3 ميليون و 779 هزار و 247 نفر و از حوزه انتخابيه اصفهان 2 ميليون و 627 هزار و 959 نفر واجد شرايط راي دادن بودند.

کد مطلب 60221

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها