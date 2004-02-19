تهران از لحاظ تعداد واجدان شرايط راي دادن اول است

به گزارش خبرگزاري مهر، در انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي 46 ميليون و 351 هزار و 32 نفر از مردم كشور (بدون احتساب جمعيت حوزه انتخابيه بم) واجد شرايط شركت در اين انتخابات هستند كه از اين تعداد استان تهران با 8 ميليون و 261 هزار و 611 نفر ( 82/17 درصد مجموع واجدين شرايط ) ، داراي بيشترين واجدان شرايط در استان هاي كشور است و پس از آن به ترتيب استان هاي خراسان و اصفهان با 8/9 و 72/6 درصد مجموع واجدين شرايط رأي دادن قرار دارند.

بر اين اساس استان خراسان با 4 ميليون و 542 هزار و 980 نفر (8/9 درصد مجموع واجدين شرايط) و استان اصفهان با 3 ميليون و 116 هزار و 665 نفر (72/6 درصد مجموع واجدان شرايط) رتبه هاي بعد از تهران را به خود اختصاص ميدهند.

اين در حاليست كه در دوره ششم مجلس شوراي اسلامي در حوزه انتخابيه تهران 7 ميليون و 74 هزار و 191 نفر، حوزه استان خراسان 3 ميليون و 779 هزار و 247 نفر و از حوزه انتخابيه اصفهان 2 ميليون و 627 هزار و 959 نفر واجد شرايط راي دادن بودند.