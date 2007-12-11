بودجه عامل بهبود تمام زخم های فرهنگی کشور نیست

سید مهدی مصطفوی رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بودجه تمام مسئله نیست ، بلکه مدیریت، شناخت، امکانات و تعیین اولویتها از دیگر نکات ضروری است که باید در این رابطه مورد توجه قرار گیرند.

مصطفوی گفت: در دنیا باید کارهای فرهنگی متنوع انجام دهیم و با توجه به امکانات موجود باید اولویتها مشخص شوند و کار فرهنگی خارج از کشور انجام پذیرد. اگر بودجه فرهنگی متناسب با اهداف فرهنگی نباشد کشور قادر به تحقق اهداف نخواهد بود.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی فرهنگ را جزئی از مزیتهای عملیاتی جمهوری اسلامی توصیف کرد و گفت: قدرت فرهنگی یکی از مزیتهای ما برای پیشبرد اهداف تلقی می شود، عامل قدرت فرهنگی در دنیا مورد توجه است و ما در جمهوری اسلامی ایران این مزیت را داریم تا از فرهنگ به عنوان عاملی قدرتمند به خوبی استفاده کنیم.

وی با اشاره به عدم تناسب بودجه با توان فرهنگی کشور یادآور شد: این امر زیبنده کشور فرهنگی ما نیست که تخصیص بودجه با توان و قدرت فرهنگی ما متناسب نباشد. امیدوارم دولت و مجلس نگاه به حمایت از فعالیتهای فرهنگی به ویژه فعالیتهای فرهنگی بین المللی نگاهی در خور شأن موضوع باشد.



مشاور رئیس جمهور اظهار داشت: در داخل کشور توانمندی های قابل توجه و ارزشمندی برای تولیدات فرهنگی داریم. اعتقاد دارم سازمان فرهنگ و ارتباطات باید مدیریت فرهنگی داشته و به جای اینکه تمام توان و امکانات خود را برای تولید محصولات فرهنگی بسیج کند این توان را داشته باشد که از تولیدات فرهنگی داخل کشور به بهترین شکل استفاده کرده و آنها را به خارج از کشور در دسترس مخاطبان قرار دهد. با این نگاه رایزنی های فرهنگی و سفارتخانه ها می توانند از محصولات متنوع داخل کشور استفاده کنند.

مصطفوی با اشاره به تصویب فعالیت مرکز ساماندهی ترجمه و نشر کتب اسلامی و علوم انسانی از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی که مسئولیت آن بر عهده سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی است، تصریح کرد: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی از این فرصت برخوردار است که بهترین کتابهای فرهنگی کشور و آثار فرهنگی مکتوب کشور را ترجمه و منتشر کرد هو آن را به دست مخاطبین خارج از کشور در رده های سنی مختلف برای ملیتها و اقشار مختلف قرار دهد.