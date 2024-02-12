همه کاندیداها و حامیانشان باید به قانون تمکین کنند

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل رضایی ظهر دوشنبه در نشست ستاد پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی گفت: نظارت شورای نگهبان بر اساس ماده ۶۵ قانون انتخابات تا قبل از تصویب اعتبار نامه ادامه دارد.

رئیس هیأت بازرسی و نظارت شورای نگهبان استان بوشهر خطاب به کاندیداها ملزم کردن خود به قانون و رعایت آن را مورد تاکید قرار داد.

وی با اشاره به رعایت حق نظام و حق داوطلبان و حق مردم گفت: فصل الخطاب قانون است که باید به آن تمکین کنیم.

وی به مواردی از تخلفات اشاره کرد و گفت: رسیدگی به تخلف دادن وعده‌های خارج از وظایف نمایندگی، از اولویت اعضای ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی است و پیگیری اعطای وام‌ها که دارای جنبه انتفاعی و همچنین شفافیت منابع مالی تبلیغات کاندیدها نیز از مواردی است که مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

وی در ادامه اعلام کرد: کاندیداها باید مشخصات دقیق و کامل هوادارانی که از منابع مالی آنان در تبلیغات انتخاباتی استفاده می‌کنند را به دفتر نظارت شورای نگهبان ارسال کنند.