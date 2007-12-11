به گزارش خبرنگار مهر، "تهران امروز" در صفحه تلویزیون می‌پردازد به ساخت موسیقی مجموعه "شکر تلخ" احمد کاوری، پیش تولید "زینب" علیرضا توانا و گفتگو با بهرام شفیع. نگاهی به "اتوبوس شب"، گزارش پشت صحنه "خواب زمستانی" سیامک شایقی و مطلبی به بهانه سالگرد کوچ رضا سعیدی در صفحه سینما ایران و مراسم یادبود مرحوم منوچهر نوذری، تجلیل جشنواره ستایش از حمید فرخ نژاد و پخش زنده جلسات شورای شهر از رادیو تهران در صفحه پایانی آمده است.

* در بخشی از نقد "اتوبوس شب" آمده: "نزدیک به 90 درصد زمان فیلم در فضای محدود و بسته یک اتوبوس مستعمل و با حضور تعداد قابل توجهی بازیگر و شخصیت اصلی و فرعی می گذرد. چنین موقعیت کم تحرک و بسته ای را تنها می توان با فیلمنامه ای تنش آلود و پرکشش که بیشتر بر پایه دیالوگ‌های قصار و گاه کوبنده پرسوناژها قرار گرفته، برای تماشاگر قابل تحمل ساخت."

"ایران" در صفحه دوم فرهنگ و هنر می پردازد به بررسی جهان کلمات در اینترنت و جایگاه نظریه و نقد ادبی در پژوهش‌های ادبی. برپایی جشنواره خلیج فارس در ایران، تقدیر خانه سینما از برگزیدگان و نامزدهای جایزه آسیا پاسیفیک، انتشار آثار ارکستر ملی از سوی فخرالدینی، حضور هشت نمایش در بخش چشم انداز تئاتر فجر، معرفی برگزیدگان مسابقه عکس خبری سوره و چند خبر کوتاه در صفحه پایانی کار را تمام می کند.

"جام جم" در صفحه رسانه می‌پردازد به پیش تولید فیلم "زینب"، تجلیل از برگزیدگان و نامزدهای آسیا پاسیفیک، حرف‌های رئیس مرکز تحقیقات و مطالعات صدا و سیما و تشییع پیکر مرحوم گرشا رئوفی. گفتگو با حافظ میرآفتابی تصویرگر در صفحه تجسمی،‌ نگاهی به عملکرد آموزشگاههای بازیگری، نقد فیلم "هدف اصلی" و مروری بر فیلم "استرداد" در صفحه سینما و حضور فیلم "موش" شاهد احمدلو در جشنواره فجر و یادداشتی بر مجموعه "ساعت شنی" در صفحه بخوانید و ببینید آمده است.

* در یادداشتی بر "ساعت شنی" آمده: "این مجموعه از نظر موضوع برای مدیومی مثل تلویزیون یک جسارت تمام عیار است و پیداست که سازندگان با ساخت آن خطوط قرمز جدید برای این رسانه تعریف کرده اند. موضوع رحم های اجاره ای برای سینمای ما که همیشه در این موضوعات پرچمدار است، هم یک دستمایه کاملاً بکر و کار نشده است، چه برسد برای تلویزیون که به خاطر پاره ای ملاحظات مجبور است دست به عصاتر حرکت کند و سراغ موضوعات بی دردسرتر برود."

"همشهری" در صفحه تجسمی می پردازد به پنجمین دوسالانه مجسمه سازی در موزه هنرهای معاصر، مطلبی به بهانه درگذشت ایرج زند و نگاهی به نمایشگاه عکس‌های "نور آب" مهدی توکلیان. مطلبی درباره مافیای اکران در سینمای ایران در صفحه سینما، درباره برنامه‌های کودک تلویزیون به بهانه روز جهانی کودک و تلویزیون در صفحه تلویزیون و آغاز جشنواره فیلم کوثر، معرفی آثار بخش چشم‌انداز جشنواره تئاتر فجر و اخبار کوتاه از حمیدی، مرزبان و ... در صفحه ادب و هنر مورد توجه قرار گرفته است.

* درباره مافیای اکران در سینمای ایران آمده: "بیش از یک دهه است که تقریباً هر فیلمسازی که از شرایط نمایش فیلمش ناراضی است پای مافیای اکران را پیش می کشد. دو سال پیش و در زمان اکران "بید مجنون" و "خیلی دور، خیلی نزدیک" گلایه فیلمسازان از قدرت مافیایی اکران در تعیین سرنوشت گیشه فیلم‌ها به اوج رسید. بخصوص اینکه گفته می شد مافیای اکران در مقابل فیلم های فرهنگی جبهه گیری می کند و در مقابل، بهترین شرایط نمایش را برای آثار تجاری فراهم می کند."

"اعتماد ملی" در صفحه ادب و هنر می پردازد به گزارشی از فعالیت های فرهنگسراها، تجلیل خانه سینما از برگزیدگان جشنواره آسیا پاسیفیک، گرامیداشت یاد ایرج زند، معرفی تئاتر تعلیم و تربیت در ایران توسط آلمانی ها، بررسی موسیقی زیرزمینی در دانشگاه تهران و روزانه هایی از تجسمی، سینما، تئاتر و موسیقی.

"اعتماد" در صفحه تلویزیون می‌پردازد به مطلبی درباره مجموعه "ساعت شنی"، برداشتی روانشناختی از مجموعه "مدار صفر درجه" و اخبار کوتاه از فرخ‌نژاد، هاشمی، فرهنگ و ... یادداشتی بر مجسمه‌های محمدحسین عماد و درباره نمایشگاه "تجربه‌های یک انسان دوزیست" در صفحه تجسمی، همکاری جدید پل نیومن و رابرت ردفورد، اعلام اسامی نمایش‌های چشم‌انداز جشنواره تئاتر فجر و معرفی جرج کلونی به عنوان چهره روز و فصلنامه "گوهران" به عنوان پیشنهاد روز در صفحه پایانی آمده است.

* در نقد "ساعت شنی" آمده: "این مجموعه از دو منظر برای مخاطبان تلویزیون متفاوت به نظر آمد. سوژه ای که احمد رفیع زاده به عنوان نویسنده و ساختاری که بهرامیان در مقام کارگردان در "ساعت شنی" به اجرای آن اهتمام ورزیدند، هر دو از جسارت برخودار است. سوژه ای که دستمایه نوشتن فیلمنامه این مجموعه قرار گرفت، مدت‌ها مدیران تلویزیون را در شک نگه داشت که آیا آن را از رسانه ملی پخش کنند یا با به محاق فرستادن آن به سرنوشت نامعلومی دچارش کنند؟"

"حیات نو" در صفحه فرهنگ و اندیشه می پردازد به گفتگو با مسعود شجاعی طباطبایی دبیر هشتمین دوسالانه کاریکاتور و چند خبر کوتاه. تقدیر خانه سینما از برگزیدگان جایزه آسیا پاسیفیک، تعویق دوباره جایزه ادبی گلشیری، تمجید انجمن منتقدان فیلم لس آنجلس از "خون بپا می شود" و صدور حکم مدیر جدید دفتر جشنواره فجر در صفحه پایانی آمده است.

"جوان" در صفحه پایانی می پردازد به تقدیر از برگزیدگان جایزه آسیا پاسیفیک، آغاز سومین جشنواره فیلم کوثر، نمایشگاه بزرگ عکس و نقش و معماری میرحسین موسوی، تعویق دیدار هنرمندان با رئیس جمهور و تعیین سرنوشت دو تابلو پیکاسو در دادگاه در صفحه پایانی مورد توجه قرار گرفته است.