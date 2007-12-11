تصویب ایجاد رشته های شهر سازی اسلامی و تاریخ علم در دوره اسلامی

دکتر رجبعلی بروزیی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد مصوبات اخیر شورای گسترش آموزش عالی افزود: انفکاک آموزشکده کشاورزی شیروان از دانشگاه فردوسی مشهد و ارتقاء آن به دانشکده کشاورزی شیروان و موافقت اصولی با ایجاد مرکز آموزش عالی در لار در آخرین جلسه شورای گسترش به تصویب رسید. با دریافت موافقت اصولی، این شهرستان باید برای راه اندازی مرکز آموزش عالی با منابع استانی و کمکهای مردمی و شرایط لازم را برای کسب موافقت قطعی به دست آورد.

وی اظهار داشت: ایجاد موسسه آموزش عالی در شهرستان رزن وابسته به دانشگاه بوعلی همدان نیز موافقت اصولی دفتر گسترش را دریافت کرد که با احراز شرایط می تواند موافقت قطعی را نیز به دست آورد.

شورای گسترش آموزش عالی همچنین با ایجاد پژوهشکده زیست فناوری در دانشگاه شیراز، پژوهشکده مخابرات نظری در دانشگاه صنعتی شریف، پژوهشکده زعفران در دانشگاه فردوسی مشهد موافقت کرد و این مراکز موفق به دریافت موافقت قطعی شدند.