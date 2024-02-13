انتخابات نقل محافل البرز/ رقابت ۴۶۱ نفر برای ۳ کرسی در ایران کوچک

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها – مینا صدیقیان: کمتر از ۲۰ روز به بزرگترین و مهمترین رویداد سیاسی کشور یعنی انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری مانده و ایران کوچک نیز مانند سایر استان‌ها حال و هوای انتخاباتی به خود گرفته و از گوشه و کنار آن زمزمه‌هایی در این خصوص شنیده می‌شود.

این روزها تنور انتخابات داغ داغ است و حرارت آن به مهمانی‌های خصوصی هم نفوذ کرده و تقریباً نقل هر محفل و مجلسی است که همین موضوع نشان از اهمیت این رویداد سیاسی دارد. با توجه به شرایط حساس کنونی کشور، انتخابات این دوره از اهمیت ویژه ای برخوردار است و مقام معظم رهبری نیز به صورت مکرر بر برگزاری پرشور آن تاکید دارند.

ایشان در دیدار با ائمه جمعه سراسر کشور فرمودند که انتخابات صرفاً تکلیف نیست بلکه حق مردم است که بتوانند قانونگذاران، مجریان قانون و یا اعضای مجلس خبرگان را انتخاب کنند. با کمی توجه به این بیان شیوای رهبر معظم انقلاب به این نکته پی می بریم که این دوره از انتخابات نیازمند وحدت و انسجام بیشتری است تا دشمنان را از خیالات پوچ خود ناامید سازد.

مرتضی ولی پوری، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار البرز از ثبت نام ۶۴۸ داوطلب نمایندگی مجلس شورای اسلامی در این استان برای سه کرسی خبر می‌دهد و می‌گوید: از این تعداد ۵۴۹ نفر آقا و ۹۹ نفر خانم هستند. همچنین ۵۲۷ نفر در حوزه انتخابیه کرج، فردیس و اشتهارد و ۱۲۱ نفر نیز در حوزه انتخابیه ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ ثبت نام کرده‌اند.

وی با اشاره به ثبت نام ۱۱ داوطلب مجلس خبرگان رهبری در استان البرز عنوان می‌کند: از میان ۶۴۸ نامزد نمایندگی مجلس شورای اسلامی، ۴۶۱ نفر و از میان ۱۱ کاندیدای مجلس خبرگان نیز سه نفر از سوی شورای نگهبان تأیید صلاحیت شدند که در این میان، چهره‌های شاخصی با گرایش‌های سیاسی مختلفی مشاهده می‌شوند که این موضوع رقابت را دشوار می‌کند.

تبلیغات چراغ خاموش برخی کاندیداها

در حالی که کمتر از دو هفته به آغاز تبلیغات رسمی انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری مانده اما برخی کاندیدها تبلیغات خود را به صورت غیررسمی و زیرپوستی آغاز کرده‌اند و با انجام اقدامات مختلف سعی در جلب نظر مردم و در واقع یارگیری دارند که البته پیشرفت تکنولوژی، فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی نیز به کمک آنها آمده و کار داوطلبان را آسان کرده است.

برخی از این نامزدها علاوه بر حضور در مراسم و محافل شهری و دیدار چهره به چهره با مردم و شخصیت‌های مختلف، گزارش اقدامات و فعالیت‌های روزمره خویش را در صفحات اینستاگرامی خود منتشر می‌کنند. برخی نیز به همین موضوع اکتفا نکرده و گروه یا کانال‌هایی را در فضای مجازی به راه انداخته‌اند و از حامیان می‌خواهند دوستان و آشنایان خود را به این گروه‌ها دعوت کنند.

اگر از تبلیغات زودهنگام و چراغ خاموش برخی کاندیداها و تخلف بودن یا نبودن آن بگذریم، تشویق‌ها و تخریب‌های عده‌ای از موافقان و مخالفان این نامزدها نیز موضوع روز همه نشست‌ها و جلسات است. عده‌ای که از وضعیت معیشتی این سال‌ها، ماه‌ها و روزهای اخیر زندگی خود ناراضی و دلخور هستند و حضور در انتخابات را بی تأثیر تلقی می‌کنند.

عده‌ای دیگر که شاید اوضاعشان با انتخاب یکی از اقوام خود بهتر از قبل شود نیز تلاش می‌کنند اطرافیان را به نوعی قانع و به مشارکت کنند و البته عده‌ای دیگر نیز خاکستری عمل می‌کنند و در کل خنثی هستند و بی تفاوت از کنار چنین مسائلی عبور می‌کنند اما در نهایت انتظار دارند اوضاع مملکت بر وفق مرادشان باشند و صد البته که همیشه از همه چیز گلایه دارند. عده‌ای نیز متفاوت از سایر دیدگاه‌ها در تکاپوی انتخاب فرد اصلح و توصیه او به دیگران هستند.

دانشجوی رشته فیلم سازی در گفت وگو با خبرنگار مهر مطرح می‌کند: اولین دوره است که می‌توانم در انتخابات شرکت کنم، در واقع رأی اولی هستم اما با توجه به شرایطی که از اقشار مختلف به ویژه هنرمندان می بی نم، تمایلی به شرکت در انتخابات ندارم زیرا در هیچ دوره‌ای برای مشکلات هنرمندان چاره‌ای اندیشیده نشده است.

وی پس از گفت وگو با خبرنگار مهر و شنیدن دلایل اهمیت شرکت در انتخابات پیش رو و ساختن ایرانی آباد، حضور خود در این رویداد سیاسی را اعلام می‌کند و می‌گوید: حق با شماست، ما نباید به دشمن اجازه دهیم پیروز میدان مبارزه با ما شود. تمام تلاشم را می‌کنم تا فرد اصلحی را شناسایی، انتخاب و آن را به دوستانم هم معرفی کنم؛ شاید در این دوره فکری به حال هنرمندان شود.

شهروند: اجازه نمی‌دهیم خواب دشمن تعبیر شود

آقایی حدوداً ۶۰ ساله که خود را حاج محمد معرفی می‌کند نیز در گفت وگو با خبرنگار مهر می‌گوید: ما انقلاب نکرده ایم که عده‌ای طاغوت زده سرنوشت این مملکت را تغییر دهند و برای ما تصمیم بگیرند. ما برای این انقلاب هزاران شهید داده ایم، خون دل‌ها خورده ایم تا توانستیم نظام جمهوری اسلامی ایران را تا امروز حفظ و آن را تقویت کنیم.

وی ادامه می‌دهد: من هر دوره در انتخابات شرکت می‌کنم اما امسال علاوه بر حضور خود، دیگران را هم به این امر مهم دعوت خواهم کرد. دشمن برای این نظام و انقلاب نقشه‌ها دارد اما ما اجازه نخواهیم داد خواب دشمنان تعبیر شود و صحنه انتخابات خالی بماند زیرا ما گوش به فرمان ولی فقیه هستیم و به تأکیدات ایشان جامه عمل می‌پوشانیم.

دختر جوانی که شاید بتوان او را کم حجاب نامید در گفت وگو با خبرنگار مهر می‌گوید: من هیچ اعتقادی به سیاست ندارم اما می دانم که رهبر ما بدون فکر و آینده نگری صحبتی را بیان نمی‌کنند. ایشان خیرخواه مردم هستند، پس اگر مردم را به انتخابات دعوت می‌کنند، حتماً در این امر خیری نهفته است. من چادری نیستم اما کشورم و این مردم را دوست دارم و خود را در قبال آینده آن مسؤول می دانم.

خانم محجبه ای که حدوداً ۴۰ سال دارد در گفت وگو با خبرنگار مهر بیان می‌کند: وضعیت اقتصادی مردم به شدت دچار مشکل شده، گرانی بیداد می‌کند، اجاره‌ها سرسام آور است و ما هم با آنها دست و پنجه نرم می‌کنیم، برخی قوانین این مملکت نیاز به اصلاح، بازنویسی و تغییر دارند، پس برای رسیدن به این اهداف باید نمایندگانی از جنس مردم، ولایتمدار و قانونمند وارد مجلس شوند.

وی عنوان می‌کند: اگر ما نتوانیم چنین افرادی را شناسایی و انتخاب و راهی مجلس کنیم، چگونه انتظار داریم مشکلات این مملکت حل شود؟ ما نیازمند افراد توانمند، شایسته، مردمی و دغدغه مند هستیم تا بتوانند به جای ما در مجلس فریاد بزنند و از حقوق مردم دفاع کنند. شرکت در انتخابات واجب شرعی و وظیفه ما برای ساختن ایرانی آباد است.

هر یک از ما در قبال آینده و سرنوشت کشور مسوولیم

وجود مشکلات اقتصادی و معیشتی در کشور قابل انکار نیست اما باید به این نکته توجه داشته باشیم که عدم مشارکت یا حضور پای صندوق‌های رأی و به نوعی قهر با انتخابات نمی‌تواند وضعیت کنونی را بهبود ببخشد زیرا در چنین شرایطی افرادی کرسی‌های مجلس را اشغال می‌کنند که شاید توانایی و شایستگی نمایندگی را ندارند و فقط به دلیل عدم مشارکت مردم و یارگیری خود به مجلس راه یافته‌اند.

کسی که در انتخابات شرکت نمی‌کند پس از سپری کردن این ایام و آغاز به کار مجلس جدید چگونه به خود اجازه می‌دهد به اعمال و تفکرات نمایندگان معترض باشد در حالی که خود در این رویداد مهم مشارکت نداشته و سهم خود را انجام نداده است؟ همین افراد وقتی مشاهده می‌کنند که اوضاع مطابق میل آنها پیش نمی‌رود شاکی می‌شوند و به زمین و زمان بد و بیراه می‌گویند.

بنابراین هر یک از ما در قبال آینده و سرنوشت این کشور و مردم مسؤولین و باید در تعیین آن دخیل باشیم. داوطلبان راه یافته به مجلس به عنوان نمایندگان مردم نیز وظایفی دارند و نباید فراموش کنند آنچه موجب شده در کرسی‌های مهم مملکت جلوس کنند رأی همین مردم است، پس باید احساس مسؤولیت کرده و وعده و وعیدهای خود را به یاد داشته باشند تا به آنها عمل کنند.

البرز با دارا بودن سه دهم درصد مساحت کل کشور، پرتراکم ترین استان است که در پیش ثبت نام و ثبت نام قطعی داوطلبان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی مشارکت بالایی داشت، تا جایی که توانست در پیش ثبت نام داوطلبان رتبه نخست کشور را به خود اختصاص دهد که البته امیدواریم با حضور نمایندگان منتخب مردم در دوره جدید مجلس بتواند در پیشرفت‌ها و آبادی‌ها نیز رتبه اول را به خود اختصاص دهد و از عقب ماندگی‌ها دور شود.