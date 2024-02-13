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۲۴ بهمن ۱۴۰۲، ۹:۲۵

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

رتبه نخست شهرستان رزن در تحقق اشتغال

رتبه نخست شهرستان رزن در تحقق اشتغال

همدان- فرماندار شهرستان رزن از رتبه نخست این شهرستان در تحقق اشتغال خبر داد و گفت: در این راستا شاهد تحقق ۱۱۸ درصدی اشتغال در شهرستان رزن هستیم.

علی اصغر غفاری آثار در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه برای سال جاری تعهد اشتغال شهرستان رزن برابر یک هزار و ۳۰۸ مورد بوده است، از اشتغالزایی برای یک هزار و ۵۴۶ نفر خبر داد.

وی با اشاره به اینکه این داده‌ها بر اساس آخرین گزارش از سامانه رصد است، اظهار کرد: در این راستا شاهد تحقق ۱۱۸ درصدی اشتغال در شهرستان رزن هستیم.

فرماندار رزن با تاکید بر لزوم توجه به اشتغالزایی و برنامه ریزی در راستای تحقق این موضوع، افزود: در برخی از دستگاه‌های اجرایی این شهرستان مانند فنی و حرفه‌ای، جهادکشاورزی و بنیاد مسکن شاهد درصد تحقق اشتغال زایی بیش از ۲۰۰ درصد هستیم.

غفاری آثار از رتبه نخست این شهرستان در تحقق اشتغال خبر داد و گفت: درصد تحقق اشتغال در استان همدان برابر ۱۰۵ درصد است که در شهرستان رزن به ۱۱۸ درصد رسیده است.

کد مطلب 6022535

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