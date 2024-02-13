رتبه نخست شهرستان رزن در تحقق اشتغال

علی اصغر غفاری آثار در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه برای سال جاری تعهد اشتغال شهرستان رزن برابر یک هزار و ۳۰۸ مورد بوده است، از اشتغالزایی برای یک هزار و ۵۴۶ نفر خبر داد.
وی با اشاره به اینکه این دادهها بر اساس آخرین گزارش از سامانه رصد است، اظهار کرد: در این راستا شاهد تحقق ۱۱۸ درصدی اشتغال در شهرستان رزن هستیم.
فرماندار رزن با تاکید بر لزوم توجه به اشتغالزایی و برنامه ریزی در راستای تحقق این موضوع، افزود: در برخی از دستگاههای اجرایی این شهرستان مانند فنی و حرفهای، جهادکشاورزی و بنیاد مسکن شاهد درصد تحقق اشتغال زایی بیش از ۲۰۰ درصد هستیم.
غفاری آثار از رتبه نخست این شهرستان در تحقق اشتغال خبر داد و گفت: درصد تحقق اشتغال در استان همدان برابر ۱۰۵ درصد است که در شهرستان رزن به ۱۱۸ درصد رسیده است.
نظر شما