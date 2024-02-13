شور انتخاباتی در آذربایجان شرقی/ مطالبات اصلی مردم از نمایندگان

خبرگزاری مهر، گروه استانها؛ انتخابات یکی از رخدادهای بزرگ و تاریخساز در هر کشوری است، در این میان نظر و رأی مردم به عنوان اصلیترین تصمیم گیرندگان از اهمیت والایی برخوردار است.
شمارش معکوس برای برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی آغاز شده، انتخاباتی با داوطلبانی از طیفهای مختلف که اهمیت مشارکت گسترده در آن بیش از ادوار گذشته است.
در باب اهمیت مشارکت در انتخابات، رهبر معظم انقلاب در بیاناتی انتخابات را برای کشور و ملت، فرصتی بسیار بزرگ و برای دشمنان تهدید خواندند و افزودند: «برگزاری پرشور انتخابات و حضور همگانی مردم در پای صندوقهای رأی، تضمین کننده امنیت کشور خواهد بود زیرا دشمنان از پشتوانه مردمی نظام بیش از امکانات تسلیحاتی آن هراس دارند.»
در موضوع اهمیت حضور در انتخابات، همواره مسئولان در ردههای مختلف سخن گفتهاند و با توجه به شرایط موجود حضور آگاهانه مردم در انتخابات میتواند گره گشا باشد.
همانگونه که میدانیم انتخابات از اهمیت بسیاری برخوردار است و نظر و رأی مردم نیز نتایج آن را مشخص میکند.
نمایندگان صداقت داشته باشند
به یکی از خیابانهای تبریز میرویم تا نظر مردم را در خصوص انتخابات پیش رو جویا شویم.
رضا حسین زاده در بازار تبریز فعالیت میکند؛ او به خبرنگار مهر میگوید: افرادی را که انتخاب میکنیم، نمایندگان ما ملت هستند و وقتی به خانه ملت قدم میگذارند یعنی در واقع از ما برای تصویب قوانین مدون و ریل گذاری برای دولت وکالت و نمایندگی دارند و همواره انتظار داریم که ما مردم را نیز در امور کشوری دخالت دهند.
امیرعلی صباحی از دانشجویان دانشگاه تبریز است، او نیز به خبرنگار مهر میگوید: من از قشر دانشجو زمانی که میخواهم رأی دهم، دو مؤلفه مد نظر دارم، اولین مؤلفه مهم برای من صداقت است و از نمایندگان خود انتظار دارم که از شعار دادن پرهیز کنند و واقع بین باشند چراکه شعار دادن راه به جایی نمیبرد و به نمایندهای که دائماً از دیگران انتقاد میکند رأی نمیدهم.
او ادامه میدهد: به نوعی در اقداماتی که میخواهند انجام دهد شفاف باشد و ما بدانیم دقیقاً چه برنامهای برای پیشبرد اهداف ملی دارند چرا که اگر نمایندهای صرفاً وعده دهد و کاری از پیش نبرد موتور پیشرفت مملکت را عقب میاندازد، پس صداقت برای من به شخصه خیلی مهم است.
او میافزاید: دومین مؤلفه برای من شایستگی نماینده است، برای من خیلی مهم نیست که نماینده شناخته شده است یا خیر بلکه این مهم است که چه سوابق علمی و اجرایی دارد و من انتظار دارم که وقتی نماینده من به مجلس راه پیدا میکند سواد خوبی داشته باشد و کاری به جناح سیاسی ندارم، کارآمدی برای من مهمتر است.
شرکت در انتخابات وظیفه شرعی، ملی و میهنی ما است
زهرا یاسی دانشجوی رشته جامعه شناسی است، او نیز خاطرنشان میکند: شرکت در انتخابات یک وظیفه شرعی، ملی، میهنی، اخلاقی و قانونی است؛ بنابراین در انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی شرکت میکنم، به فرمایش مقام معظم رهبری، ملاک انتخاب نماینده مجلس اصلحترین، امینترین و قادرترین از بین نامزدهای انتخاباتی است، همچنان که شرکت در انتخابات یک وظیفه است، گزینش خوب و آگاهانه هم یک وظیفه است.
او ادامه میدهد: توجه بیشتر به حوزه فرهنگ عمومی جامعه و آموزش، تصویب قوانین در ارتباط با تسهیل اشتغال و ازدواج دانشجویان، ایجاد شفافیت در آرا و زندگی نمایندگان، تصویب یا اصلاح قوانین مرتبط با بهبود معیشت مردم، تحقیق و تفحص بی طرفانه و منصفانه از تمامی امور کشور به منظور پیشگیری و مبارزه با فساد و مسؤلیتپذیری در ارتباط با عملکرد خود در مجلس شورای اسلامی به عنوان نمایندگان ملت از اهم خواستههای اینجانب به عنوان دانشجو است.
غلامحسین رضوی از ریش سفیدان یکی از محلات قدیمی تبریز است، او تاکید میکند: امروز مهمترین خواسته مردم وحدت، انسجام و همدلی در بین مردم و مسئولان است و زمانی این اتفاق میافتد که مسئولین در عمل با مردم باشند. مردم انتظار دارند مسئولان با مردم صادق باشند و اخلاص و ایثارگری را در عمل مسئولان ببینند.
او ادامه میدهد: امروز مهمترین خواسته مردم این است که مسئولین دست به دست هم دهند و برای رفع مشکل بیکاری و معیشت مردم که از ملموسترین خواستههای آنهاست، گام بردارند.
او میافزاید: به رغم تمامی مشکلات وظیفه هر ایرانی است که در انتخابات شرکت کند و خود برای آینده کشور تصمیمگیری کند.
شرکت در انتخابات مانند خواندن نماز واجب است
لیلا خانی یکی از شهروندان تبریزی است، او میگوید: میخواهم در تعیین سرنوشت کشورم سهیم باشم، پس در انتخابات شرکت میکنم چراکه شرکت در انتخابات مانند خواندن نماز واجب است.
آرمان نقوی از جوانان تبریزی و رأی اولی است، او نیز ادامه میدهد: شرکت در انتخابات وظیفهمان است و به خاطر خون شهدا شرکت میکنم تا آزاد باشم و در کشورم زندگی بهتری داشته باشم.
او تاکید میکند: شرکت در انتخابات وظیفه شرعی و ملی است و برای اطاعت از ولایت فقیه و به عنوان یک ایرانی باید شرکت کرد.
شرکت در انتخابات وظیفه شرعی و ملی هر ایرانی است و آذربایجانیها همواره در تمامی اتفاقات و رخدادهای بزرگ کشور سهم والایی داشتند، امسال نیز با حضور پرشور و حداکثری خود وفاداری خود را به ولی فقیهشان نشان داده و حماسهای به عظمت تاریخ این خطه رقم میزنند.
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