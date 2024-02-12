دانش آموزان محور توسعه‌ کشور هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، یونس فاتح روز دوشنبه، ۲۳ بهمن ماه در همایش رأی اولی‌ها، با تاکید بر مشارکت رأی اولی‌ها در انتخابات پیش رو، اظهار کرد: جای تبریک دارد که رأی اولی‌ها را به تکلیف سیاسی خود دست یافته و در تعیین سرنوشت و مملکت خود نقش مؤثری خواهند داشت.

وی با اشاره به مشارکت پرشور مردم در حماسه ۲۲ بهمن، سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، تصریح کرد: مردم علی رغم وجود مشکلات، در این روز عزیز، حضور گسترده‌ای داشتند؛ چرا که مردم صاحبان اصلی انقلاب هستند.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره‌ی شهدای دانش آموز در حادثه تروریستی کرمان، گفت: دشمن حتی از زوار سردار سلیمانی هراس دارد، طبق فرموده حضرت امام (ره): «بکشید، جوانان ما بیدارتر می شوند». اکنون دوران متعلق به جوانان و نوجوانان دانش آموز است، دشمنان نظام ۴۵ سال است که نظام را تهدید و تحریم می‌کنند ولی همچنان نتیجه نگرفته و با شکست مواجه شدند.

فرماندار تبریز ادامه داد: دشمن تحریم و تهدیدهای زیادی علیه ایران اسلامی انجام داده که بارها شکست خورده و ناکام مانده است.

وی با تاکید بر اینکه شرکت در انتخابات حق رأی اولی‌هاست، گفت: مسئولان باید در خدمت کردن به مردم رقابت کنند، متأسفانه عده‌ای با انتخاب‌های نادرست باعث شدند که منطقه‌ی آن‌ها پیشرفتی نکند.

وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب همواره به چهار اصل سلامت، امنیت، رقابت و مشارکت در انتخابات تاکید کرده‌اند که همگی باید به اصول دقت کافی داشته باشیم، قطعاً اگر افراد سالمی توسط مردم انتخاب شود و نگاه، نگاهی عالمانه باشد، افراد انتخاب شده نیز طایفه‌ای و قبیله‌ای نخواهد شد بلکه افرادی قوی انتخاب می‌شوند که همواره در جهت نفع مردم و توسعه منطقه تلاش خواهند کرد.

وی با اشاره به حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه، تصریح کرد: حضور پر شور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن، طمع بسیاری از دشمنان را خنثی سازی کرد، همانطور که زمانی صدام رؤیای تسخیر ایران را داشت ولی به خاطر اینکه انقلاب به مردم تکیه کرده بود، ناکام ماند.

وی با اشاره به نقش دانش آموزان در هشت سال دفاع مقدس، تشریح کرد: دانش آموزان با روحیه استعمار ستیزی در دوران دفاع مقدس مقابل دشمنان جنگیدند اکنون دشمن از چنین روحیه‌ای می‌ترسد به طوری که در فضای مجازی روزانه چهارمیلیون و ۵۰۰ کامنت می‌گذارند که دو میلیون کامنت در خصوص تهدید نظام است.

فرماندار تبریز با تاکید بر اینکه دانش آموزان صاحبان این مملکت هستند، خاطرنشان کرد: کشور در هشت سال دفاع مقدس توسط دانش آموزان اداره شد و تهدید را به فرصت تبدیل کردند، امروز نیز دانش آموزان نباید اجازه دهند دشمن آنها را فریب دهد.

وی با بیان اینکه این مملکت و درخت تنومند انقلاب با خون شهدای جوان و دانش آموز آبیاری شده است، گفت: دشمن درصدد سست عنصر کردن دانش آموزان است.