ضرورت اجرایی کردن برنامه راهبردی و عملیاتی توسعه متوازن استان

به گزارش خبرنگار مهر، مالک رحمتی شامگاه دوشنبه در جلسه بررسی «برنامه راهبردی و عملیاتی توسعه آذربایجان شرقی» با اشاره به گزارشات ارائه شده از سوی معاونت‌های مختلف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تصریح کرد: انتظار نگاه دقیق کارشناسی، برنامه محور، رو به آینده و جامع از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان داریم و در گزارشات ارائه شده این ویژگی‌ها موج می‌زد که مایه بسی امیدواری است.

وی ادامه داد: اولین تصمیم مدیریتی بنده این بود که در نظام مدیریتی جدید نسبت به استان شناخت و اشراف داشته باشیم؛ بنابراین جلسات نظارت ستادی را برای دستگاه‌ها تشکیل دادیم تا بر رویکردهای دستگاه‌ها، متناسب با اطلاعات دریافتی اشراف داشته باشیم و برنامه ریزی کنیم.

رحمتی ادامه داد: اولین نکته که باید مورد توجه قرار گیرد این است که کارآمدی، بهره وری و اثربخشی دستگاه‌ها و به دنبال آن گره‌گشایی اقدامات را فی المجلس ارزیابی کنیم.

نماینده عالی دولت در آذربایجان شرقی با بیان اینکه نکته دوم، تعریف روش نظام مدیریتی و الزامات و راهکارهای حل، تعیین متولی و زمان حل مسائل است، اضافه کرد: سازمان مدیریت و برنامه ریزی باید اینها را پشتیبانی کند تا در نهایت به ادبیات و گفتمان مشترک برسیم.

وی تاکید کرد: نیازمندیم در زمانی اندک به گفتمانی هم افزا و هم فکر و طراحی حرکت تحولی و روش مدیریتی مشترک برسیم و مدیران باید در گفتمان، تفکر و ادبیات، هم قسم باشند که تحقق آن، وظیفه خطیر سازمان است.

استاندار آذربایجان شرقی در عین حال یادآوری کرد: در نظام برنامه‌ای مشکلی نداریم، بلکه در متقاعد کردن مدیران اجرایی برای فهمیدن و اجرای برنامه‌های تدوین شده، دچار اشکال هستیم و لازم است نظام مدیریتی استان را به ریل منطق و کارآمدی بازگردانیم.

وی تشریح کرد: باید با ارائه برنامه‌های عملیاتی کوتاه مدت و میان مدت در مردم ایجاد امید و اعتماد کنیم و البته از برنامه‌های بلندمدت نیز غفلت نورزیم.

وی بر ضرورت توجه جدی به اجرایی کردن اولین برنامه راهبردی عملیاتی توسعه متوازن استان آذربایجان شرقی تاکید کرد.

استاندار آذربایجان شرقی در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان باید در راستای اجرای برنامه‌های مولدسازی خود، اجرای پروژه‌های ناموثر را متوقف و پروژه‌های عمرانی نیمه تمام را تعیین تکلیف کند.

رحمتی ادامه داد: پروژه‌هایی که دارای مطالعات کارشناسی دقیق و جامع نبوده و گاهاً با فشارها و نگاه‌های بخشی بوده و الان رها شدند براساس آئین نامه مولد ساری بایستی تعیین تکلیف کرد که یکی از آن راه‌ها، توقف پروژه‌های فاقد توجیه اقتصادی و آورده‌های اجتماعی است.

وی بر لزوم بهره گیری از شیوه‌هایی مثل «بی.او.تی» و جلب مشارکت عمومی – خصوصی در راستای مولدسازی و پیشبرد سریع پروژه‌ها تاکید کرد.

استاندار آذربایجان شرقی تصریح کرد: پروژه‌های خدماتی مثل ورزشگاه‌ها که امکان واگذاری به بخش خصوصی دارند و مدیریت خصوصی چنین پروژه‌هایی نیز مقرون به صرفه تر است، باید مولدسازی شده و مراحل واگذاری را طی کنند.

استاندار آذربایجان شرقی ادامه داد: طبق آئین نامه‌های مصوب هیأت مولدسازی، هر قانونی که مغایر با مولدسازی باشد، باید کان لم یکن تلقی و پروژه‌های نیمه خصوصی به شیوه «بی.او.تی» مولد سازی و اجرایی شوند.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به ظرفیت‌های معدنی استان و چالش‌های موجود در این عرصه، یادآور شد: طبق نص صریح قانون، دولت مکلف است ۱۵ درصد از حقوق دولتی معادن را در شهرستانی که معدن در آن واقع شده و سایر شهرستان‌های متأثر از فعالیت‌های معدن صرف کند.

رحمتی همچنین توجه به نظام بودجه ریزی عملیاتی را که بر اساس پروژه- فعالیت تعریف می‌شود و انجام رایزنی‌های بودجه‌ای با وزاری مربوطه در جهت تأمین مالی به موقع پروژه‌های ذیربط را ضروری دانست.