احمد خضری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بیان کرد: با موافقت هیأت اجرایی شهرستان لامرد، دو نامزد جدید به حوزه انتخابیه لامرد و مهر اضافه شد که با توجه به انصراف تعدادی از نامزدها در روزهای گذشته و اضافه شدن این دو نفر تعداد کاندیداها در حوزه این دو شهرستان به چهل نفر رسید.

فرماندار لامرد ادامه داد: با موافقت هیأت اجرایی انتخابات، انتقالی آقایان سید حمید سجادی و احمد شمسی از حوزه انتخابیه شیراز و زرقان به حوزه انتخابیه لامرد و مهر موافقت شد.

گفتنی است در روزهای گذشته تعدادی از نامزدهای انتخابات در حوزه انتخابیه لامرد و مهر انصراف داده بودند.

شهرستان لامرد با ۵ بخش (مرکزی، اشکنان، چاه‌ورز، علامرودشت، خیرگو)، ۱۰ دهستان و ۶ شهر در جنوبی‌ترین نقطه استان فارس واقع شده و حدود ۱۰۰ هزار نفر جمعیت دارد.

این شهرستان در حدود ۴۰۰ کیلومتری شیراز به عنوان مرکز استان فارس واقع شده و فاصله‌اش با خلیج فارس نیز حدود ۷۴ کیلومتر است.

شهرستان مُهر نیز یکی دیگر از شهرستان‌های جنوبی استان فارس است که با توجه به فاصله اندکش با خلیج فارس از آن به عنوان دروازه ورود به خلیج فارس و نگین تجاری و گردشگری استان یاد می‌کنند و حدود ۷۰ هزار نفر جمعیت دارد.