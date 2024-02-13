خبرگزاری مهر - گروه استانها: تبوتاب دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری در لرستان هر لحظه افزایش مییابد تا این شور و اشتیاق نویدبخش مشارکت گسترده مردم در انتخابات ۱۱ اسفندماه باشد.
استان لرستان در هفت حوزه انتخابیه شاهد برگزاری انتخابات خواهد بود تا ۹ نماینده را راهی مجلس شورای اسلامی و دو نماینده را نیز راهی مجلس خبرگان رهبری کند.
آنچه حائز اهمیت است بحث حضور و مشارکت حداکثری مردم در این دوره از انتخابات است چرا که انتخاب ۹ نماینده در مجلس شورای اسلامی و دو نماینده خبرگان رهبری در لرستان، نیازمند حضور و انتخاب آگاهانه مردم است.
انتخابات مقوله مهم در مردمسالاری
یک شهروند خرمآبادی در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: انتخابات یک رویداد بسیار مهم و حیاتی است و مردم باید با شرکت حداکثری در انتخابات، حمایت خود را از نظام داشته باشند تا بتوانیم در مقابل هجمهها و مشکلاتی که از سوی دشمنان بر ما تحمیل میشود، بایستیم.
وی در ادامه سخنان خود انتخابات یک مقوله مهم در بحث مردمسالاری دینی است، عنوان کرد: پایه و اساس نظام جمهوری اسلامی نیز انتخابات است.
این شهروند خرمآبادی با تأکید بر اینکه در انتخابات، شاهد نقش مهم مردم در تصمیمها و سرنوشت کشور هستیم، گفت: در این راستا انتخابات باید با شور و هیجان برگزار شود.
کاندیداها وعدههای خارج از حیطه اختیارات یک نماینده ندهند
یک شهروند دیگر خرمآبادی در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ما خود را سرباز ولایت میدانیم و شاخصهای مدنظر خود را دررابطهبا کاندیداها و نمایندگان، با نظر مقام معظم رهبری منطبق میکنیم.
وی عنوان کرد: مشکل اساسی و امروز ما در کشور و استان لرستان، اقتصادی و معیشتی است و در این راستا نمایندگان باید با پیگیریهای لازم کاستیهای موجود را تا جایی که میتوانند جبران کنند.
این شهروند خرمآبادی با بیان اینکه کاندیداها برای اینکه آرای مردم را کسب کنند، وعدههایی را میدهند که در برخی مواقع خارج از حیطه اختیارات یک نماینده است، افزود: در این راستا میطلبد که مردم انتخابی آگاهانه و با بینش داشته باشند.
همه باید مبلغ حضور حداکثری در انتخابات باشیم
شهروند دیگر خرمآبادی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری دررابطهبا حضور حداکثری در انتخابات امسال، اظهار داشت: ایشان تأکید کردند که انتخابات، امنیت ما را تضمین میکند.
وی با تأکید بر اینکه در این راستا همه ما باید مبلغ این امر باشیم و بقیه را به حضور حداکثری در انتخابات دعوت کنیم، ادامه داد: به طور حتم حضور حداکثری در انتخابات، مسائل و مشکلات کشور و لرستان را حل خواهد کرد.
این شهروند خرمآبادی با تأکید بر اینکه یکی از مسائل و مشکلات ما حوزه اقتصاد است، تصریح کرد: در این راستا با حضور حداکثری در انتخابات و همچنین انتخاب فرد اصلح، میتوان شاهد رفع مشکلات اقتصادی کشور و استان بود.
وی گفت: اینکه کسی در انتخابات شرکت نکند، این همان تحقق برنامه دشمن است و هیچ مشکلی را حل نمیکند.
عدم حضور در انتخابات مشکلی را حل نمیکند
یک شهروند دیگر خرمآبادی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به شاخصهای مهم انتخاب خود در انتخابات مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: تخصص یکی از ملاکهای مدنظر من برای انتخاب خواهد بود.
وی همچنین مسئله تعهد و سابقه کاری و اجرایی را یکی دیگر از شاخصهای مدنظر خود برای انتخاب یک نماینده برشمرد و عنوان کرد: در لرستان مشکلات اقتصادی، معیشتی و واحدهای تولیدی بسیار محدودی وجود دارد و برای رفع این مشکلات باید اقدام به انتخاب فردی اصلح، متعهد و متخصص کنیم.
یک بانوی خرمآبادی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به شاخصهای مدنظرش برای انتخاب در انتخابات مجلس شورای اسلامی، گفت: پاکدست بودن، مردمیبودن، دوری از مسائل قومیتی و… از جمله شاخصهای مدنظر من برای انتخاب خواهد بود.
وی در ادامه با تأکید بر لزوم حضور حداکثری در انتخابات امسال، گفت: مشکلات و دلسردیهایی در بین مردم بهواسطه وجود مشکلات اقتصادی در کشور و استان وجود دارد، اما اگر در انتخابات شرکت نکنیم هم مشکلی حل نمیشود، وقتی دشمن هم ببیند مردم پایکار نیستند و حضور پرشور ندارند، نقشهها و توطئههای خود را عملیاتی خواهد کرد.
سرنوشت ما در آینده بستگی به این انتخاب دارد
بانوی دیگر خرمآبادی نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: حضور در انتخابات و همچنین دعوت دیگران برای حضور در انتخابات وظیفه همه ما است.
وی در ادامه با تأکید بر حضور نخبگان در عرصه انتخابات و انتخاب اصلح از سوی مردم، عنوان کرد: سرنوشتی که ما میخواهیم در آینده خود رقم بزنیم، بستگی به این انتخاب ما دارد.
این شهروند خرمآبادی با تأکید بر اینکه انتخاب یک فرد اصلح میتواند آینده ما را بسازد و مسیر را روشن کند، گفت: البته به نظرم مردم از شعارهای تکراری خسته شدهاند، یک فرد وقتی میتواند در انتخابات پیروز شود که نگاه نو و جدیدی داشته باشد.
نباید بیتفاوت باشیم
بانوی دیگر خرمآبادی در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: انتخابات مصداق بارز «میزان رأی ملت است» بوده و بهنوعی هر کسی در تعیین سرنوشت خودش باید حتماً سهیم باشد.
وی با بیان اینکه انتخابات مجلس شورای اسلامی یکی از مهمترین انتخابات کشور بهحساب میآید، عنوان کرد: در این راستا ما نباید بیتفاوت باشیم، چون سرنوشت خود ما است و هر کسی که انتظار دارد تغییری در سرنوشتش حاصل شود، حتماً باید حضور حداکثری و پرشور در انتخابات داشته باشد.
این شهروند خرمآبادی با تأکید بر اینکه تغییری حاصل نمیشود، مگر با عزم و اراده خود مردم، تصریح کرد: در این راستا ملت باید مانند گذشته در پای صندوقهای رأی حضور پیدا کنند تا سرنوشت بهتر و مطلوبتری را برای خودشان رقم بزنند.
نیامدن پای صندوق رأی مشکلی را حل نمیکند
وی با تأکید بر اینکه کشور و استان با مشکلات اقتصادی، معیشتی، بیکاری و… مواجه است، اما باید با انتخاب اصلح و فرد درست، زمینه را برای رفع این مشکلات فراهم کنیم، افزود: برخی از این مشکلات حاصل انتخابهای غلط گذشته بوده است، گاهی انتخابهای ما از روی احساس، بدون شناخت و.. بوده است.
این بانوی خرمآبادی، تأکید کرد: با همه این اوصاف به نظر من عدم حضور نمیتواند کارساز باشد، بلکه یک حضور قدرتمند، با علم و بصیرت میتواند مسیر اصلی را برای ما مشخص کند.
وی گفت: نیامدن پای صندوق رأی نمیتواند مشکلی از مشکلات مردم را حل کند؛ بلکه برعکس، حضور بابصیرت و قدرتمند میتواند افراد اصلحتر و شناخت بهتری را دارند راهی مجلس کند.
بنا بر این گزارش، سهم استان لرستان از کرسیهای مجلس شورای اسلامی هفت کرسی بوده در مجلس خبرگان رهبری نیز دو کرسی از آن نمایندگان مردم لرستان در این مجلس است.
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