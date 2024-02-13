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۲۴ بهمن ۱۴۰۲، ۹:۲۲

مسوول حساب ۱۰۰ امام مرکزی:

۴۱۵۰ میلیون ریال تسهیلات از محل حساب ۱۰۰ امام در مرکزی پرداخت شد

۴۱۵۰ میلیون ریال تسهیلات از محل حساب ۱۰۰ امام در مرکزی پرداخت شد

اراک- مسوول حساب ۱۰۰ امام خمینی(ره) مرکزی گفت: ۴۱۵۰ میلیون ریال تسهیلات بلاعوض از محل حساب ۱۰۰ امام (ره) امسال برای تکمیل واحدهای نیمه تمام این استان پرداخت شده است.

حجت الاسلام محمدامین حدادی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای اعطای تسهیلات بلاعوض از محل حساب ۱۰۰ حضرت امام (ره) سال ۱۴۰۰ با سقف فردی ۲۰۰ میلیون ریال برای تکمیل واحدهای نیمه تمام ۷۲۰ میلیون ریال، سال گذشته ۱,۸۰۰ میلیون ریال پرداخت شده است.

وی افزود: امسال نیز ۴,۱۵۰ میلیون ریال کمک بلاعوض از محل حساب ۱۰۰ حضرت امام (ره) برای تکمیل واحدهای نیمه تمام پرداخت شده است.

مسؤول حساب ۱۰۰ امام خمینی (ره) در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مرکزی ادامه داد: برای تأمین مسکن خانوارهای دارای حداقل ۲ عضو معلول روستایی و سایر خانواده‌های تحت حمایت بالغ بر ۲,۷۳۵ میلیون ریال کمک بلاعوض، واگذاری ۱۱ قطعه زمین رایگان و تعداد ۷۹ واحد برای مشمولان احداث شده است.

کد مطلب 6022807

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