راهیان نور فرصت ارزشمندی برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان شمالی عبدالصمد صفرنژاد با بیان اینکه بسیاری از مدیران پای کار هستند و هم افزایی خوبی بین دستگاه‌ها و سایر بخش‌ها در حوزه پشتیبانی از اردوهای راهیان نور وجود دارد، افزود: دستگاه‌ها تعهدات و سهم خود را در این حوزه انجام دهند.

وی با بیان اینکه پشتیبانی و حمایت از اعزام راهیان نور مورد توجه و تاکید مدیران باشد، گفت: تاکنون بیش از ۵۳۰۰ نفر از استان به راهیان نور اعزام شده‌اند و با عمل به تعهدات، اعزام ۱۰ هزار نفری مشخص شده برای استان محقق شود.

وی اظهار کرد: خراسان شمالی از استان‌های سرآمد در حوزه ایثار و شهادت است و مدیران با تفکر جهادی پای کار هستند.