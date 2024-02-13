عقب ماندگی رودبار از دوران اشتغال و پویایی صنعت

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - بهرام قربانپور: رمز و کلیدواژه توسعه و پیشرفت یک کشور تولید و اشتغال است که از پی آن اقتصاد، معیشت، رفاه اجتماعی و امنیت اخلاقی و فرهنگی جان تازه ای به خود می‌گیرد، البته دست یابی به توسعه پارامترها و شاخص‌های دیگری هم دارد که فعلاً به آنها کاری نداریم.

نفس بخشی به اقتصاد و معیشت مردم که مهم‌ترین رکن آرامش روانی و اجتماعی است از حرکت پرتوان، مداوم و مستمر چرخ «تولید» صورت می‌گیرد، آن تولیدی که بر پایه علم و دانش استوار باشد.

شعاری که در سمینارها «جا» ماند

اهمیت تولید «دانش بنیان» به قدری بالا و ترازمند است که مقام معظم رهبری یک سال را تحت این نام برای حمایت و گسترش فعالیت‌های دانش بنیانی نامگذاری کردند.

تولید و حمایت از فعالان عرصه تولید یک فصل الخطاب است که اگر مورد توجه قرار گیرد ریشه بسیاری از ناهنجاری‌ها، سرقت‌ها، اعتیاد، طلاق و سایر موارد خشکانیده می‌شود، اما متأسفانه در طی یک دهه گذشته به گونه‌ای عمل شده و که اهمیت دادن و توجه به تولید و اشتغال در سالن سمینارها، همایش‌ها و نشست‌ها «جا» مانده است.

در این گزارش بنا داریم از سنگ اندازی های ایجاد شده برای یک مجموعه دانش بنیان در حوزه زیتون در شهرستان رودبار روایتگری کنیم، مسأله‌ای که برای حل آن میز خدمت تخصصی و جهادی با مشارکت و محوریت بسیج کارگری سپاه این شهرستان تشکیل شد که پای امام جمعه، فرمانده سپاه و برخی مدیران ادارات را به این مجموعه تولیدی باز کرد.

حل ریشه‌ای و تخصصی مشکلات تولید

«محمد عبدی» مسؤول بسیج کارگری سپاه رودبار با اشاره به تشکیل میز تخصصی جهادی ویژه یک شرکت دانش بنیان زیتون در این شهرستان اظهار کرد: هدف بسیج کارگری زنده کردن روح امید، تلاش و بالندگی در مجموعه‌های تولیدی و کارگری است.

وی با تاکید بر لزوم مانع زدایی در مسیر تولید افزود: حمایت از تولید دانش بنیان یک اصل مهم برای توسعه و بالندگی کشور است.

مسؤول بسیج کارگری سپاه رودبار با بیان اینکه به شکل تخصصی و ریشه‌ای دنبال حل مشکلات واحدهای تولیدی هستیم، گفت: همدلی، وفاق و همزبانی برای حل مشکلات واحدهای تولیدی در رودبار شکل گرفته است.

وقتی حساب‌های شرکت دانش بنیان مسدود می‌شود!

«غفار علیزاده» مدیرعامل شرکت دانش بنیان در شهرستان رودبار با انتقاد از مانع تراشی‌ها در مسیر تولید اظهار کرد: نگاه به تولید و اشتغال در گیلان و به ویژه رودبار شعاری و در حد حرف است و در وادی عمل اتفاق خاصی جهت حمایت از تولید نمی‌افتد.

وی با اشاره به منویات مقام معظم رهبری در راستای حمایت از تولید افزود: برخی رفتارهای مسؤولان و متولیان امر در قبال تولید با منویات رهبری و دغدغه اصلی نظام کاملاً در تناقض است.

این فعال صنعت زیتون با اشاره به چالش‌های پیش روی تولید و اشتغال بیان کرد: بیمه و دارایی به عنوان دو محرک و پیشران تولید و اشتغال کشور در پاره‌ای از موارد خلاف واقع و ضد تولید عمل می‌کنند.

علیزاده با بیان اینکه حساب‌های یک شرکت دانش بنیان به دلیل بدهی ناچیز مسدود شد، گفت: متولیان بیمه تأمین اجتماعی به جای حل مشکلات تولیدگران و گره گشایی تولید دنبال خاموش کردن چراغ تولید هستند.

وی با بیان اینکه حمایت از تولید در گیلان صورت نمی‌گیرد، افزود: مسؤولان و متولیان امر در گیلان و به ویژه شهرستان رودبار نه تنها حامی تولیدکننده و تولید نیستند بلکه به بهانه‌های واهی دنبال حذف تولید هستند.

این فعال حوزه دانش بنیان جنوب گیلان با اشاره به اجحاف صورت گرفته از سوی بیمه تأمین اجتماعی (لوشان) به این شرکت فعال حوزه زیتون بیان کرد: از طریق قانونی و قضائی پیگیر حق تضییع شده شرکت دانش بنیان هستیم و مسؤولان ذیربط باید در قبال کوتاهی‌های صورت گرفته پاسخ دهند.

علیزاده با اشاره به کارشکنی‌های مجموعه تأمین اجتماعی (لوشان) در قبال تولید اضافه کرد: رفتارهای غیر حرفه‌ای تأمین اجتماعی (لوشان) سبب شده تا لیست بیمه کارگران مجموعه را از لوشان به رشت انتقال دهیم.

وی با اشاره به روند شکل گیری تنها شرکت تولیدکننده روغن زیتون به روش سرد در استان گیلان افزود: محصولات این مجموعه بر پایه دانش بنیان بوده و روغن تولیدی آن فرابکر است.

نهال‌های سرگردان زیتون، معطل آب

این فعال صنعت زیتون با اشاره به مشکل آب کشاورزی در جنوب گیلان بیان کرد: بیش از ۶۰ هزار اصله نهال برای گسترش سطح زیر کشت زیتون از خارج وارد کردیم اما به علت نبود آب به نتیجه ختم نشد و به زیر کشت نرفت.

علیزاده با بیان اینکه گیلانی‌ها از آب پشت سد سفیدرود بی بهره هستند، گفت: استان‌های هم جوار به صورت رسمی و غیر رسمی از آب پشت سد سفیدرود برای آبیاری باغات استفاده می‌کنند و فقط مردمان جنوب گیلان از این حیث مستثنی هستند.

وی با تاکید بر لزوم بهره گیری از توان و تخصص بومی افزود: برخی از تجهیزات و امکانات این مجموعه دانش بنیان بومی سازی شده است.

مدیرعامل گروه صنعتی دانش بنیان زیتون با اشاره به اینکه خاک مرده روی شهرک صنعتی لوشان پاشیده است، گفت: اکثر واحدهای تولیدی شهرک صنعتی لوشان تعطیل و غیر فعال است و این وضعیت شایسته و در خور شأن مردم جنوب گیلان نیست.

مانع تراشی در مسیر تولید پذیرفته نیست

«قاسم رضایی» معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار رودبار با تاکید بر لزوم حل مشکلات صاحبان تولید و اشتغال اظهار کرد: کمیسیون کارگری و رفع موانع تولید در راستای حل مشکلات تولیدگران پیشگام هستند.

وی با تاکید بر لزوم تعامل و همدلی برای حل مشکلات تولید افزود: برخی مشکلات جزئی و پیش پا افتاده در مسیر تولید باید در داخل شهرستان حل شود.

معاون فرماندار رودبار با انتقاد از کش دار شدن یک مساله پیرامون بیمه تأمین اجتماعی و واحد تولیدی در این شهرستان بیان کرد: یک دهه از مساله بیمه و واحد تولیدی دانش بنیان می‌گذرد و این فاصله زمانی چندان خوشایند نیست و باید این مشکل در سریع‌ترین زمان ممکن شود.

رضایی با اشاره به نامگذاری سال تحت عنوان «مهار تورم و رشد تولید» اضافه کرد: در چنین سالی باید تمام اهرم‌ها و قدرت‌ها برای حمایت از تولید و شکوفایی این عرصه به کار گرفته شود.

وی با بیان اینکه مانع تراشی در مسیر تولید پذیرفته نیست، افزود: حمایت از تولید و رفع موانع از مسیر تولید باید در جامعه عینیت پیدا کند.

تمام قد از تولید حمایت می‌کنم

حجت الاسلام «سید حسن سید محمدی» امام جمعه شهرستان رودبار با اشاره به اهمیت و جایگاه تولید و اشتغال در جامعه اظهار کرد: عشق و علاقه محور کار تولید و تولیدکنندگان است و کسی که کار تولیدی انجام می‌دهد «عاشق» است.

وی با انتقاد از مسدود شدن حساب‌های یک شرکت دانش بنیان افزود: به جای مدد رساندن به تولید نباید مانع از فعالیت تولید و چرخه اقتصادی جامعه شد.

امام جمعه رودبار با بیان اینکه تمام قد از تولید حمایت می‌کنم، گفت: در مصلای شهر نمایشگاه محصولات شرکت دانش بنیان زیتون برپا شود تا مردم از تولیدات این مجموعه آشنا شوند و استفاده کنند.

حجت الاسلام سید محمدی با تاکید بر تعیین تکلیف حساب‌های بلوکه شدن این شرکت دانش بنیان بیان کرد: تولید و اشتغال نباید معطل برخی سهل انگاری‌ها و بی مبالاتی‌ها شود.

وی با انتقاد از عدم حمایت سرمایه گذاران و بخش خصوصی در گیلان افزود: در سایر استان‌ها نگاه‌ها به سرمایه گذاران «حمایتی» است.

امام جمعه رودبار با اشاره به عوائد و نتایج مثبت راه اندازی و فعال سازی واحدهای تولیدی بیان کرد: راه اندازی و فعال سازی شرکت‌ها و کارخانجات منجر به حذف تدریجی ناهنجاری‌ها و فساد اخلاقی و فرهنگی در جامعه می‌شود.

سید محمدی با تاکید بر حل مشکلات تولید اضافه کرد: حل مشکلات تولید و تولیدکننده به نوعی حل مشکل نظام و مردم است.

فاصله گیری رودبار از دوران اوج اشتغال و پویایی صنعت

«سرهنگ بهروز عطایی» فرمانده سپاه رودبار، دادخواهی از مردم را از اهداف نهضت حضرت امام (ره) برشمرد و اظهار کرد: انقلاب اسلامی برای پایه مردم بنا شده و مسؤولان هم باید برای حل مشکلات مردم سر از پا نشناسند.

وی «پاسخگویی» به مردم را از وظایف مهم مسؤولان برشمرد و افزود: پاسخگویی به مطالبات مردم یک تکلیف شرعی و قانونی است.

فرمانده سپاه رودبار با انتقاد از گسترش مهاجرت‌ها از این شهرستان بیان کرد: برخی سهل انگاری‌ها و سو مدیریت‌ها سبب شده تا جوانان و نخبگان رودباری از شهرستان مهاجرت کنند.

عطایی با اشاره به دوران اوج اشتغال و پویایی صنعت در شهرستان رودبار اضافه کرد: زمانی در شهرستان رودبار بیش از ۱۰ هزار نفر در صنایع و کارخانجات مشغول بودند و حتی از سایر استان‌ها و شهرستان‌ها در این شهرستان فعالیت می‌کردند.

وی با اشاره به آمار غیر رسمی بیکاری در شهرستان رودبار افزود: بر اساس داده‌های آماری غیر رسمی بیش از ۸ هزار نفر در شهرستان رودبار بیکار هستند.

فرمانده سپاه رودبار با اشاره به مشکلات و چالش‌های موجود در شهرستان بیان کرد: سپاه با تفکر جهادی و انقلابی کارهای بر زمین مانده را بر می‌دارد که نظیر این اقدامات را می‌توان در حوزه آبرسانی مشاهده کرد.

عطایی با اشاره به عملکرد ضعیف برخی مسؤولان اضافه کرد: عملکرد ضعیف برخی مسؤولان و سو مدیریت‌ها سبب رواج ناامیدی در جامعه می‌شود.

وی با بیان اینکه برخی کوتاهی‌ها از سوی مسؤولان پذیرفته نیست، افزود: اگر مسؤولی توان انجام کاری را ندارد به «سپاه» محول کند.

فرمانده سپاه رودبار با بیان اینکه بهترین کار خدمت به مردم است، گفت: مردم ایران از بهترین، وفادارترین و مؤمن ترین مردمان هستند و باید قدر این گوهرهای ناب را بدانیم.