الوحده نوار پیروزی های الشباب را قطع کرد / ایمان مبعلی پاس گل داد

به گزارش خبرنگارمهر، درنخستین دیدار روزدوم ازهفته ششم رقابتهای لیگ دسته اول باشگاههای امارات، تیم فوتبال الشباب در ورزشگاه خانگی خود برابرتیم قدرتمند الوحده به تساوی یک بریک رضایت داد تا پس از5 پیروزی متوالی، نخستین تساوی فصل جاری را تجربه کند.

برپایه این گزارش، در این دیدار که جواد کاظمیان، ایمان مبعلی و مهرداد اولادی درترکیب این تیم بطورکامل به میدان رفتند، ایمان مبعلی در دقیقه 77 پاس گل تساوی بخش تیمش را برای سرور سالم ارسال کرد تا شادی الوحده ای ها که در دقیقه 76 و توسط محمد سعید به گل رسیده بودند، تنها یک دقیقه دوام داشته باشد. ضمن اینکه در دقیقه 12 این دیدارجواد کاظمیان دروازه الوحده را بازکرد اما داوراین گل را نپذیرفت.

همچنین در دیگر دیدارامشب تیم الظفره با 3 گل از سد الشعب گذشت که هیچکدام ازبازیکنان ایرانی حاضر در زمین مسابقه موفق به گلزنی نشدند. الظفره با این پیروزی 6 امتیازی شد و با 3 پله صعود درجدول رده بندی، جایگاه هفتم را به خود اختصاص داد.

در ادامه مسابقات روز دوم ازهفته ششم لیگ دسته اول باشگاههای امارات از دقایقی پیش دیدار تیم های الشارجه و العین آغاز شده است که جدال تیم های سوم و چهارم جدول رده بندی محسوب می شود.

- هفته ششم رقابتهای لیگ دسته اول امارات عصر فردا با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:

* حتا - الاهلی

* الوصل - النصر

جدول رده بندی لیگ دسته اول باشگاههای امارات :

1- الشباب 16 امتیاز

2- الجزیره 13 امتیاز

3- العین 9 امتیاز

4- الشارجه 8 امتیاز

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11- الوحده 3 امتیاز(تفاضل گل 1-)

12- الامارات 3 امتیاز(تفاضل گل 6-)