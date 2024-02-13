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۲۴ بهمن ۱۴۰۲، ۸:۴۱

رییس گمرک شوشمی خبر داد؛

صادرات ۳۸ میلیون دلاری کالا از مرز شوشمی

صادرات ۳۸ میلیون دلاری کالا از مرز شوشمی

کرمانشاه- رییس گمرک شوشمی با اشاره به رشد ۱۲ درصدی صادرات از این مرز از صادرات ۳۸ میلیون دلاری کالا از مرز شوشمی خبر داد.

بهروز فرجی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ۱۰ ماهه سپری شده از سال جاری ۳۸ میلیون دلار کالای صادراتی به وزن ۲۵۰ هزار و ۶۰۳ تن از طریق این گمرک به خارج از کشور صادر شده است.

وی با اشاره به روند رو به رشد صادرات کالا از مرز شوشمی، افزود: این میزان کالاهای صادراتی از گمرک شوشمی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از حیث ارزش رشدی ۱۲ درصدی و از لحاظ وزن کاهش ۱۲ درصدی داشته است.

رئیس گمرک شوشمی به عمده کالاهای صادراتی از طریق گمرک شوشمی تاکید و تصریح کرد: سنگ آهن، میوه و تره بار، ادوات کشاورزی، صنایع دستی از جمله گیوه، سبد و گهواره، گچ ساختمانی، نمک خوراکی، شیره توت محلی، نان شیرینی و… از جمله کالاهای صادراتی از این مرز بوده است.

کد مطلب 6022843

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