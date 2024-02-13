صادرات ۳۸ میلیون دلاری کالا از مرز شوشمی

بهروز فرجی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ۱۰ ماهه سپری شده از سال جاری ۳۸ میلیون دلار کالای صادراتی به وزن ۲۵۰ هزار و ۶۰۳ تن از طریق این گمرک به خارج از کشور صادر شده است.

وی با اشاره به روند رو به رشد صادرات کالا از مرز شوشمی، افزود: این میزان کالاهای صادراتی از گمرک شوشمی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از حیث ارزش رشدی ۱۲ درصدی و از لحاظ وزن کاهش ۱۲ درصدی داشته است.

رئیس گمرک شوشمی به عمده کالاهای صادراتی از طریق گمرک شوشمی تاکید و تصریح کرد: سنگ آهن، میوه و تره بار، ادوات کشاورزی، صنایع دستی از جمله گیوه، سبد و گهواره، گچ ساختمانی، نمک خوراکی، شیره توت محلی، نان شیرینی و… از جمله کالاهای صادراتی از این مرز بوده است.