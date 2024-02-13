به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ پاسدار سیدهاشم غیاثی در پیامی به مناسبت روز پاسدار اظهار کرد: عزت و افتخار در فرهنگ پاسداری برگرفته از مبانی عاشورایی و زینبی است و آنچه این نهاد را از سایر نیروهای نظامی متمایز می‌کند توجه بنیادی به معنویت و اتکا به مفاهیم الهی است.

فرمانده سپاه امام رضا (ع) خراسان رضوی افزود: ولایتمداری و اخلاص از مؤلفه‌های مهم پاسدار تراز انقلاب اسلامی است و این نهاد انقلابی همواره در جهت عزت و افتخار طی مسیر نموده و در دفاع از ایران اسلامی و خدمت به مردم پیشرو و پیشقدم بوده است.

وی ادامه داد: ماه شعبان و اعیاد مبارک آن بهترین فرصت برای اُنس با معارف اهل بیت (ع) است و موفقیت‌های درخشان این نهاد در انجام مأموریت‌ها بر پایه توجه و اهمیت دادن به این مؤلفه‌های مهم و معنوی به دست آمده است.

غیاثی گفت: سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی شاخص انقلابی‌گری و پاسداری از انقلاب اسلامی است و مکتب این شهید والامقام الگو و راهنمای زندگی سعادتمندانه در دنیا و آخرت است و امروز نسل جوانِ مؤمن در سپاه برای انجام رسالت پاسداری، سیره و سبکِ زندگی این شهید والامقام را الگو و راهنمای خود قرار داده است.

فرمانده سپاه امام رضا (ع) خراسان رضوی در ادامه این پیام با بیان اینکه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک نیروی صرف نظامی نیست آورده است: پاسداران مؤمن و جهادگر در عرصه‌های مختلف فرهنگی، علمی و به خصوص محرومیت زدایی و ارائه خدمات به اقشار محروم نقش آفرینی می‌کنند و این نشان افتخاری برای سپاه پاسداران است.