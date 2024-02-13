  1. استانها
  2. اصفهان
۲۴ بهمن ۱۴۰۲، ۹:۳۳

انفجار در مغازه پرده فروشی در اصفهان/حادثه خسارت جانی نداشت

انفجار در مغازه پرده فروشی در اصفهان/حادثه خسارت جانی نداشت

اصفهان - سخنگوی مرکز آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان از وقوع انفجار در مغازه پرده فروشی در اصفهان خبر داد.

محمد شریعتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به حادثه انفجار در اصفهان اظهار کرد: این حادثه ساعت ۲۳ و ۱۸ دقیقه به مرکز فرماندهی عملیات آتش نشانی اصفهان گزارش شد.

انفجار در مغازه پرده فروش در اصفهان/حادثه خسارت جانی نداشت

وی با بیان اینکه این حادثه انفجار در مغازه پرده فروشی واقع در خیابان ابن سینا رخ داده است، ابراز کرد: بلافاصله اکیپ عملیاتی از ایستگاه‌های شماره ۲۷ و ۹ به همراه عوامل اداره گاز به محل حادثه اعزام شدند.

انفجار در مغازه پرده فروش در اصفهان/حادثه خسارت جانی نداشت

سخنگوی مرکز آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان با بیان اینکه این انفجار هیچ‌گونه خسارات جانی نداشت، اضافه کرد: آتش نشانان پس از حضور در محل با قطع برق و گاز فروشگاه نسبت به ایمن سازی محل اقدام کردند.

وی گفت: علت این حادثه توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی در دست تحقیق و بررسی است.

کد مطلب 6022907

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها