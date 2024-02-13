انفجار در مغازه پرده فروشی در اصفهان/حادثه خسارت جانی نداشت

محمد شریعتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به حادثه انفجار در اصفهان اظهار کرد: این حادثه ساعت ۲۳ و ۱۸ دقیقه به مرکز فرماندهی عملیات آتش نشانی اصفهان گزارش شد.

وی با بیان اینکه این حادثه انفجار در مغازه پرده فروشی واقع در خیابان ابن سینا رخ داده است، ابراز کرد: بلافاصله اکیپ عملیاتی از ایستگاه‌های شماره ۲۷ و ۹ به همراه عوامل اداره گاز به محل حادثه اعزام شدند.

سخنگوی مرکز آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان با بیان اینکه این انفجار هیچ‌گونه خسارات جانی نداشت، اضافه کرد: آتش نشانان پس از حضور در محل با قطع برق و گاز فروشگاه نسبت به ایمن سازی محل اقدام کردند.

وی گفت: علت این حادثه توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی در دست تحقیق و بررسی است.